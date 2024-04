Świetne statystyki Grosickiego. Polak z rekordowym wynikiem

W sezonie 2023/2024 statystyki Kamila Grosickiego są doskonałe. Gracz Pogoni Szczecin jest w zasadzie w formie życia. Mimo że do końca rozgrywek Ekstraklasy zostało jeszcze kilka kolejek, to już wiadomo, że skrzydłowy reprezentacji Polski notuje swoje najlepszy liczby w karierze.

Sezon 2023/2024 może być historyczny dla Pogoni Szczecin. „Portowcy” mają szansę, żeby w budynku klubowym klubu z województwa zachodniopomorskiego będzie mogła zostać postawiona gablota z pucharami. Niewątpliwie największą zasługą w świetnej formie Pogoni w tym sezonie ma Kamil Grosicki.

Double-double Grosickiego

Kapitan drużyny, a zarazem wychowanek klubu już zanotował swoje pierwsze double-double w karierze. Obecny bilans „Grosika” w polskiej lidze to 11 goli oraz 10 asyst. Skrzydłowy znany jest ze swoich bardzo dobrych dośrodkowań. W tym sezonie Grosicki jest niezwykle skuteczny, jeśli chodzi o wykonywanie rzutów karnych. W tym sezonie Ekstraklasy wykorzystał ich pięć, a jedynie raz spudłował z wapna (w meczu z Zagłębiem Lubin).

Do tego zdarzyły się sytuacje, w których 35-latkowi asysty „zabrali” przeciwnicy. Aż trzykrotnie podawał piłki, które następnie na bramki samobójcze zamieniali jego przeciwnicy. W tym niechlubnym gronie są: Maciej Sadlok z Ruchu Chorzów, były kolega Grosickiego z Pogoni Jakub Bartkowski z Warty Poznań, a także piłkarz Cracovii Eneo Bitri. Do jednych statystyk liczy się takie zagranie jako asysta, bo de facto jest to przecież ostatnie podanie (np. Transfermarkt je zalicza), ale do oficjalnych klasyfikacji już nie. Ekstraklasa na swojej oficjalnej stronie podaje, że „Grosik” ma na koncie 10 asyst.

To nieczęste w Ekstraklasie

Wyczyn 93-krotnego reprezentanta Polski budzi wielki podziw. Wynik 10 bramek i 10 asyst bądź jeszcze lepszy w Ekstraklasie jest rzadkością. Ostatnim zawodnikiem z double-double w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce był ofensywny pomocnik Konstantin Vassiljev. W sezonie 2016/2017 bilans Estończyka w Piaście Gliwice był podwójnie szczęśliwy, gdyż zanotował 13 goli oraz 13 asyst. Grosicki oraz Vassiljev to jedni z najlepszych asystentów w ostatnich latach w naszej lidze. Tak celnych dośrodkowań Polaka i Estończyka u innych graczy z polskiej ligi raczej nie uświadczymy.

Kamil Grosicki z pierwszym 𝐃𝐎𝐔𝐁𝐋𝐄-𝐃𝐎𝐔𝐁𝐋𝐄 w PKO BP #Ekstraklasa od sezonu 2016/17 🪙🪙 🎨 @11vs11art pic.twitter.com/fOa1KIfSZi — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) April 15, 2024

Grosicki jest nadal liderem w klasyfikacji asyst w Ekstraklasie. Skrzydłowy walczy też o tytuł „króla Kanady”. W klasyfikacji kanadyjskiej kapitan Pogoni o jeden punkt wyprzedza snajpera Śląska Wrocław Erika Exposito, czyli najlepszego strzelca w polskiej lidze.

Najlepszy sezon w karierze

Warto dodać, że pod względem liczb „Grosik” w lidze nigdy nie zanotował double-double. Najbliżej tego wyczynu był w sezonie 2018/2019. Wówczas stał się „drapieżcą wśród Tygrysów”. Hull City (przydomek „Tygrysy”) wywalczyło 13. miejsce, lecz Grosicki skończył sezon w Championship z bilansem dziewięciu goli oraz 12 asyst. To wtedy poczuł, że może zrobić karierę w Premier League. Rozegrał jeszcze kolejny sezon w Hull i trafił do WBA na poziom angielskiej elity. Tamte progi okazały się jednak za wysokie.

W 2021 roku wrócił do miejsca, w którym się wychował. W tym sezonie przedłużył kontrakt do 2026 roku. Szczecin to ziemia obiecana dla Grosickiego. To się urodził, wychował, zadebiutował w Ekstraklasie, strzelił swoją pierwszą bramkę na tym poziomie. Jednak bardziej imponujące jest to, jak Polak sobie radzi z obrońcami polskiej ligi już bliżej końca kariery niż początku imponuje. Nie ważne jak skończy się sezon dla Pogoni, ale Grosicki to najlepszy piłkarz sezonu Ekstraklasy w sezonie 2023/2024.

Fot. PressFocus