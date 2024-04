Przerażające sceny w Serie A. Evan N’Dicka zasłabł, a mecz przerwano

W 75. minucie Evan N’Dicka poczuł ból w klatce piersiowej i nieatakowany przez nikogo upadł na murawę. Kibice zgromadzeni na Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) zamarli. Spotkanie pomiędzy Udinese a Romą zostało przerwane przy wyniku 1:1 i ma zostać w przyszłości dokończone.

To nie zawał

Początkowo podejrzewano u iworyjskiego pomocnika zawał serca. Kibicom od razu przypomniały się dramatyczne sceny z udziałem Christiana Eriksena na EURO 2020. N’Dicka opuścił murawę na noszach. Jeszcze na stadionie przeszedł badanie EKG, a później błyskawicznie został zabrany do szpitala. Tam lekarze zrobili mu tomografię komputerową w celu ustalenia przyczyny bólu w klatce piersiowej. Wstępne informacje są takie, że przyczyną zasłabnięcia piłkarza nie był zawał serca. Badania to wykluczyły. Tak informuje włoski oddział „Sky”. Klub poinformował późnym wieczorem po badaniach, że N’Dicka czuje się lepiej i jest w bardzo dobrym nastroju.

La squadra ha fatto visita a Ndicka in ospedale. Evan si sente meglio ed è di buon umore. Resterà in osservazione per accertamenti in ospedale. Forza Evan! 💪#ASRoma pic.twitter.com/M2PfNeqOoq — AS Roma (@OfficialASRoma) April 14, 2024

N’Dicka postraszył wszystkich. Co się stało?

Evan N’Dicka złapał się za klatkę piersiową i upadł na murawę bez kontaktu z rywalem w końcówce spotkania Udinesa – AS Roma. Nie było to spowodowane żadnym bezpośrednim pojedynkiem, uderzeniem, złym wylądowaniem itp. Wszyscy są na szczęście coraz bardziej wyczuleni na takie boiskowe momenty. Daniele De Rossi zauważył co się dzieje i zaczął szaleć przy linii, wzywając pomoc. Błyskawicznie w kierunku zawodnika ruszyły służby medyczne, mające w posiadaniu defibrylator. Pomogli też koledzy z zespołu.

Le drammatiche immagini del malore di Evan #N’Dicka . A lui auguri di rapida e completa guarigione. Questi episodi sono troppo frequenti e va fatta chiarezza sulle dimensioni numeriche e sulle cause pic.twitter.com/pdu0N7hp2h — Lucio Malan (@LucioMalan) April 14, 2024

N’Dicka po kilku minutach opuścił boisko, ale nie o własnych siłach. Został bowiem zniesiony na noszach. Co istotne, pomocnik nie stracił przytomności i pokazał kibicom uniesiony w górę kciuk. Przez cały czas jednak sygnalizował duży ból w klatce piersiowej i pokazywał na nią palcem. Później do szatni Romy poszli Daniele De Rossi i kapitan zespołu Gianluca Mancini, by sprawdzić jak N’Dicka się czuje. Dalsze badania poszkodowany przeszedł już w szpitalu.

Jesienią 2021 roku bardzo podobny problem w Barcelonie zasygnalizował Sergio Aguero. Również przekazał, że boli go w tym miejscu i musiał… przedwcześnie zakończyć karierę. Badania wykazały arytmię serca i kontynuowanie przez niego kariery mogło okazać się niebezpieczne. Kun Aguero ze łzami w oczach na konferencji ogłosił, że nie może już więcej grać profesjonalnie w piłkę.

Dokończą mecz, ale kiedy?

Mecz Udinese – Roma zostanie dokończony od 73. minuty, czyli od momentu jego przerwania po upadku N’Dicki. Ze względu na przepisy nie można rozegrać ostatnich 17 minut w ciągu pierwszych 24 godzin po zdarzeniu. Sprawę komplikuje też fakt, że AS Roma gra nadal w europejskich pucharach. Zbliżające się starcie Romy z Milanem uniemożliwi błyskawiczne dogranie meczu w środku tygodnia. Jeszcze zatem nie wiadomo kiedy Udinese ponownie zmierzy się z Romą. Duże znaczenie będzie miał czwartkowy wynik w Lidze Europy. Rzymianie są jednak na dobrej drodze do awansu, ponieważ wygrali na San Siro 1:0.

Fot. PressFocus