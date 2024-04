Ekstraklasa ma jednego z najgorszych liderów w Europie

Ekstraklasa ma trzeciego najgorszego lidera w Europie pod względem średniej punktowej. Prowadząca w tabeli Jagiellonia w 28 meczach zdobyła 52 punkty, co daje średnią 1,86 pkt./mecz. Gorszą średnią mają jedynie liderzy albańskiej oraz czarnogórskiej ekstraklasy.

Nikt nie chce mistrzostwa

Walka o mistrzostwo Polski przypomina w tym sezonie bardziej wyścig żółwi niż zażartą rywalizację. W 28. kolejce Ekstraklasy swoje mecze przegrały: Jagiellonia, Śląsk i Lech, a w meczu Rakowa z Legią padł remis. Na sześć kolejek przed końcem aż siedem drużyn może realnie myśleć o mistrzostwie, bowiem między liderem z Białegostoku a siódmym Górnikiem Zabrze jest zaledwie siedem punktów różnicy. Tak naprawdę to trzy mecze wygrane z rzędu sprawiają, że można ogrom punktów odrobić.

Podopieczni Adriana Siemieńca w 28 meczach zdobyli 52 punkty, co daje średnią 1,86 punktów zdobytych na mecz. To trzeci najgorszy wynik wśród 41 lig zrzeszonych w UEFA. Gorszą średnią punktową w Europie mają jedynie albańska Egnatia – 1,84 – oraz czarnogórski Buducnost Podgorica – 1,80. Egnatia w 31 ligowych meczach zdobyła 57 punktów, Buducnost zaś w 30 meczach zgromadził 54 punkty. Powyliczał to wszystko Cezary Kawecki, który jest zapalonym statystykiem, a swoje wnioski/wyliczenia przedstawia na Twitterze.

Po przerwie zimowej Jagiellonia rozegrała w Ekstraklasie dziewięć meczów, lecz większości z nich nie wygrała. Cztery zwycięstwa, dwa remisy i trzy porażki dały ”Dumie Podlasia” 14 punktów, co jest dopiero szóstym wynikiem w rundzie wiosennej. W minionej serii gier Jagiellonia rozegrała piąty domowy mecz w 2024 roku i w trzecim straciła punkty. Podopieczni Adriana Siemieńca ulegli 1:3 walczącej o utrzymanie Cracovii, w której zadziałał ”efekt nowej miotły” po zwolnieniu Jacka Zielińskiego.

„Jaga” latem (przełom lipca i sierpnia) zanotowała serię czterech wygranych z rzędu w lidze i pozostaje ona dotychczas jej najlepszą w tym sezonie. Warto jednak podkreślić, że jest liderem, ponieważ nie notuje też większych kryzysów i długich serii bez wygranej, bo są to maksymalnie dwa mecze, co zdarzyło się czterokrotnie.

