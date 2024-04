Thomas Muller podjął decyzję w sprawie dalszej kariery?

Thomas Muller to niekwestionowana legenda Bayernu Monachium i całej niemieckiej piłki. Według niemieckich mediów, a konkretnie „Kickera”, 34-latek po sezonie 2024/25 zamierza zakończyć piłkarską karierę. Być może pozostanie w strukturach klubu jako trener młodzieży.

Thomas Muller stworzył nową pozycję

Thomas Muller to wychowanek Bayernu Monachium i legenda tego klubu. Jest to nietypowy i oryginalny piłkarz. W Niemczech mówi się o jego pozycji jako „raumdeuter”. Chodzi o piłkarza, który tak naprawdę nie ma jednej dominującej cechy piłkarskiej. W przypadku Thomasa nie jest to ani drybling, ani szybkość, ani wykończenie, ani siła fizyczna, ani stałe fragmenty. Nie jest ani skrzydłowym, ani pomocnikiem, ani napastnikiem. Trudno go jakkolwiek scharakteryzować. To pewien fenomen. W grze FIFA trzeba było nawet sztucznie „podrasować” jego statystyki, bowiem był on tak słaby. O co więc chodzi z tym „raumdeuterem”? Jest to taki piłkarz, który „operuje w przestrzeniach”. Chodzi o to, że Muller po prostu korzysta dowolnie z wolnych na boisku miejsc. Sam się tak nazwał po mundialu w 2010 roku.

Co dalej po karierze?

Jego kontrakt z klubem wygasa w czerwcu 2025 roku. Wszystko wskazuje na to, że nie zostanie on przedłużony. Według niemieckich mediów 34-latek ma zamiar zakończyć po wygaśnięciu kontraktu piłkarską karierę. Euro 2024 będzie więc jego ostatnim wielkim turniejem, a w sezonie 2024/25 postara się odbić mistrzostwo Niemiec z rąk Bayeru Leverkusen. Zostałby w ten sposób mistrzem po raz 13. Trzeba jednak znaleźć sposób na maszynę Xabiego Alonso.

🇩🇪 Next season will likely be Thomas Müller's (34) last as a professional footballer. Bayern Munich will look to keep in at the club in another role. (kicker) https://t.co/6XUNHhbJ6a — Get German Football News (@GGFN_) April 15, 2024

Muller po zakończeniu kariery raczej długo nie będzie bezrobotny. Jak informuje dziennikarz „Kickera” Georg Holzner, Bayern Monachium miałby mu zaproponować objęcie jakiegoś stanowiska w klubie. Możliwe, że chodzi o pion dyrektorski. Spekuluje się również, że Niemiec mógłby sprawdzić się w roli trenera młodzieży. Taka ikona Bayernu i Niemieckiej piłki z pewnością mogłaby dużo nauczyć młodych adeptów klubu.

Thomas Muller – „Die Legende”

Przebiegiem całej swojej kariery 34-latek zasłużył na to, by nazywać go legendą Bayernu i całego niemieckiego futbolu. Do szkółki Bayernu trafił w 2000 roku. W pierwszej drużynie zadebiutował osiem lat później. Od tamtej pory rozegrał ponad 700 meczów w barwach „Die Roten”. Strzelił 240 bramek i zanotował 264 asysty. To tzw. one club man, bardzo rzadki w dzisiejszych czasach. W seniorskiej karierze reprezentował on bowiem barwy tylko jednego klubu. Do 10. roku życia szkolił się w małej szkółce TSV Pähl. W malutkim mieście w Górnej Bawarii, w którym nie mieszka nawet 3000 osób, Muller był także… ministrantem.

W wieku 10 lat trafił do Bayernu. Przez te 24 lata wygrał aż 12 razy mistrzostwo Niemiec. Dołożył do tego też dwa puchary za zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Poza tym Thomas Muller z Bayernem zdobył jeszcze sześć Pucharów Niemiec, osiem Superpucharów Niemiec, czy też dwa Klubowe Mistrzostwa Świata. W tym roku piłkarz, jak i sam klub nie dołoży do swej gabloty kolejnego mistrzostwa kraju. Ponieważ wczoraj zapewnił je już sobie Bayer Leverkusen.

Thomas Muller to wciąż jeden z ostatnich grających członków złotego pokolenia reprezentacji Niemiec z 2014 roku. Wielce prawdopodobne, że po Euro w swoim kraju zakończony też karierę w barwach narodowych.

fot. Pressfocus