Anthony Martial odchodzi z Manchesteru United

Anthony Martial po sezonie opuści szeregi Manchesteru United. Kontrakt Francuza wygasa w czerwcu i trudno w jego sprawie nawet negocjować. Francuz obecnie jest w klubie tylko duchem. W najbliższych miesiącach ma podjąć decyzję co do swojej przyszłości.

Fabrizio Romano nie ma żadnych złudzeń i chyba nikt z nas nie powinien ich mieć. Anthony Martial nie będzie kontynuował swojej gry w barwach Manchesteru United. Kontrakt Francuza wygasa w czerwcu tego roku i nie zostanie przedłużony. Dla klubu to dobra wiadomość, gdyż lukratywna pensja 28-latka to około 250 tysięcy funtów tygodniowo, a pożytku z piłkarza nie ma żadnego. W to miejsce będzie można zakontraktować kogoś lepszego, bardziej przydatnego.

Ile spotkań rozegrał w tym sezonie Anthony Martial? 13 w Premier League i sześć w pozostałych rozgrywkach. Jesienią Erik ten Hag regularnie z niego korzystał, wpuszczając go najczęściej z ławki. Liczba rozegranych minut przez Martiala to tylko 629, a to daje około 33 na mecz. To oznacza, że Francuz pełnił rolę głównie rezerwowego. Pod koniec stycznia przeszedł operację pachwiny i od tego czasu pozostaje niedostępny do gry. W 2024 roku nie rozegrał żadnego meczu.

