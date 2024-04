Ewa Pajor zagra w FC Barcelonie? Zanosi się na transferowy hit

Wiele na to wskazuje, że będziemy mieć w FC Barcelonie kolejnego sportowca z Polski. A właściwie… sportsmenkę. Jak informuje „Westdeutsche Algemeine Zeitung-Sport” Ewa Pajor ma przenieść się z VfL Wolfsburg do Barçy Femení, a więc kobiecej drużyny „Dumy Katalonii”, będącej jedną z najlepszych kobiecych drużyn na świecie. Byłby to ogromny transferowy hit futbolu kobiecego.

Ewa Pajor pobije rekord?

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że barwy „Blaugrany” od jakiegoś czasu przywdziewa Robert Lewandowski. Będziemy mieli też reprezentantkę w tym klubie wśród kobiet, jeśli potwierdzą się informacje niemieckich oraz hiszpańskich mediów (o transferze informuje również „Mundo Deportivo„). Ewa Pajor miałaby dołączyć do ekipy Barçy Femení w przyszłym sezonie.

27-letnia kapitan reprezentacji Polski ma przenieść się do Hiszpanii za kwotę zbliżoną do 500 tysięcy euro. Jeśli rzeczywiście VfL Wolfsburg tyle otrzyma, to Ewa Pajor zostanie najdroższym nabytkiem Barçy Femení w historii, podpisując kontrakt do 2027 roku. Dotychczas najdroższą zawodniczką, która zagrała w FC Barcelonie jest reprezentantka Anglii Keiry Walsh, za którą zapłacono 400 tysięcy euro. Najdroższą zawodniczką w historii kobiecego futbolu jest Racheal Kundananji, zambijska napastniczka, za którą drużyna Bay FC zapłaciła około 800 tysięcy euro przy okazji transferu z kobiecego zespołu Realu Madryt.

Kolejna polska gwiazda w FC Barcelonie… to fanka Realu Madryt!

Polka od 2015 roku występuje w barwach „Wilków”, do których trafiła z Medyka Konin. Po transferze szybko wywalczyła sobie miejsce w drużynie Wolfsburga regularnie trafiając do siatki. Wielokrotnie sięgała po mistrzostwo Niemiec oraz dochodziła do decydujących faz Ligi Mistrzyń. W ostatnim czasie media regularnie informowały, że Polką interesują się największe kluby kobiecej piłki. Nie tak dawno wydawało się, że zagra w Anglii dla Manchesteru United. Wszystko na to wskazuje, że Pajor podpisała już kontrakt, dzięki któremu zagra w FC Barcelonie, a więc drużynie, która wygrała ostatnią edycję Ligi Mistrzyń pokonując właśnie VfL Wolfsburg z polską napastniczką na czele. Kapitan żeńskiej reprezentacji Polski została królową strzelczyń tych rozgrywek.

Co ciekawe, napastniczka parę dni temu zdradziła, że jest fanką Realu Madryt. Przyznała to w krótkim materiale wideo na kanale Youtube „Meczyki”. Wszystko to z powodu fascynacji Cristiano Ronaldo.

Podpisanie kontraktu z Ewą Pajor, która była gwiazdą niemieckiej ligi, udowadnia, że Barça Femení pragnie zdominować żeński futbol na lata. Trzy ostatnie edycje Złotej Piłki zdominowały wpiłkarki katalońskiej ekipy. W 2021 i 2022 roku zwyciężyła Alexia Putellas, a w 2023 zdeklasowała konkurencję Aitana Bonmati. Ogólnie na trzy ostatnie edycje Złotej Piłki aż pięć miejsc na podium zajęły piłkarki „Dumy Katalonii”. Grały w trzech finałach Ligi Mistrzyń z rzędu i dwie edycje z tego wygrały. W Barcelonie Polka spotka dawne koleżanki z Wolfsburga – Szwedkę Fridolina Rolfo i Norweżki Ingrid Syrstad Engen oraz Caroline Hansen.

Ewa Pajor będzie szóstym polskim sportowcem w historii reprezentującym barwy FC Barcelony – wcześniej tego zaszczytu dostąpili: szczypiornista Bogdan Wenta, koszykarz Maciej Lampe, szczypiornista Kamil Syprzak oraz legenda polskiej kadry piłkarzy – Robert Lewandowski. Bardzo mało znaną historią jest także siatkarz Szymon Pniewski.

fot. PressFocus