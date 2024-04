FC Porto w tym sezonie już dawno wypadło z walki o tytuł mistrza Portugalii, było też o krok od ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Tam przegrali po karnych z Arsenalem, gdzie popisowo dwie jedenastki wybronił David Raya. Nowy tydzień przyniósł jednak „Smokom” kolejne problemy. Poniosą oni konsekwencje złamania zasad FFP (Finansowego Fair Play).

FC Porto poniesie konsekwencje w związku z FFP

Jak podaje portugalski „Record”, kara dotyczy czasu między październikiem 2023 roku a styczniem 2024. O tym, w jaki sposób się do niej odnieść i jakie konkretnie kroki poczynić, FC Porto podejmie decyzję po klubowych wyborach, które odbędą się pod koniec kwietnia. Finalne postanowienie będzie więc zatem decyzją nowego już kierownictwa. W sytuacji FC Porto wyrzucenie z europejskich pucharów byłoby karą najdotkliwszą z możliwych, jakie przewiduje w ich przypadku kodeks.

Mowa o kwocie dwóch milionów euro. Zapłacenie kary spowoduje, że nie zostanie nałożone żadne zawieszenie na robienie kolejnych ruchów transferów. W innym wypadku FC Porto groziłoby aż trzyletnie zawieszenie od europejskich pucharów. Według „Recordu” klubowy administrator finansów nieco ponad miesiąc temu odbył wycieczkę do siedziby UEFA w szwajcarskim Nyonie w celu wyjaśnienia pewnych niejasności rachunkowych co do sprawy, które wzbudziły wątpliwości w klubie z Estadio do Dragao.

Podobnie rzecz miała się choćby w przypadku Milanu, gdy po słynnym „chińskim okienku” także złamał zasady FFP. Wtedy „Rossoneri” poszli na ugodę i zgodzili się na wykluczenie z pucharów celem możliwości robienia kolejnych transferów.

FC Porto notuje trochę gorszy ligowy sezon niż rok temu. Znajduje się na trzecim miejscu w lidze portugalskiej i ma tyle samo oczek, co czwarty Sporting Braga, a dwa więcej od piątej Vitorii Guimaraes. Obie te drużyny tracą na pięć kolejek przed końcem aż 15 punktów do Sportingu CP, a 11 oczek do drugiej Benfiki.

Fot. PressFocus