Podolski znów nie zostawił na lokalnych władzach suchej nitki

Lukas Podolski po raz kolejny, zdecydowanie skrytykował działania władz miasta Zabrze, które wpłynęły na problemy finansowe Akademii Piłkarskiej Górnika. Gwiazda futbolu i drużyny z Dolnego Śląska apeluje o pilne, natychmiastowe zmiany.

Podolski w obronie akademii

W odpowiedzi na niedawne problemy finansowe Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze, Lukas Podolski wyraził swoje głębokie rozczarowanie i frustrację. Były reprezentant Niemiec znany jest ze swojej bezpośredniości. Teraz również nie owijał w bawełnę i ostro skrytykował sposób zarządzania środkami przeznaczonymi na rozwój młodych sportowców. Zamrożone pieniądze miały być przeznaczone między innymi na młodzieżowy turniej w Ameryce.

Sprawa tego jak traktujecie akademię i dzieciaki, tego że przez waszą politykę zabrano pieniądze Akademii co tylko potwierdza moje zdanie na ten temat.

Kolejny skandal a cierpią na tym dzieci w akademii. Ja mam tego dość. Nie jest wam po prostu wstyd??

Trzeba otworzyć oczy i… https://t.co/n9YxiZUBqj — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) April 15, 2024

Krytyka Podolskiego pojawiła się w sieci po tym, jak lokalne władze doprowadziły do finansowego kryzysu, co skutkowało zajęciem konta Akademii przez Urząd Skarbowy z powodu zaległości VAT. Chociaż zaległość w wysokości 19 tys. zł została szybko uregulowana, sytuacja wywołała szereg negatywnych reakcji.

Piłkarz w swoich wypowiedziach na portalu Twitter/X wyraził oburzenie faktem traktowania dzieci uczęszczających do Akademii. Podkreślił, że nie tylko zaniedbania finansowe są problemem, ale także brak odpowiedzialności ze strony władz, co zagraża przyszłości młodych sportowców w Zabrzu. Gwiazda apeluje o to, by krótkowzroczność władz została zamieniona w konieczność walki o zmiany, które będą korzystne dla dzieci, Akademii oraz klubu Górnika Zabrze.

Caryca z Zabrza

Kibice całą sprawę zestawiają z działaniami PR-owymi obecnej Pani Prezydent, która w czasie kampanii wyborczej zdaje się ogrzewać w blasku ostatnich dobrych wyników sportowych Górnika. W Zabrzu na niekorzyść Górnika działa fakt, że mieszkańców czeka druga tura w wyborach o fotel prezydenta miasta. Opóźnia to koniec procesu prywatyzacji drużyny. Tak Pani Małgorzata Mańka-Szulik, czyli słynna „caryca z Zabrza” skomentowała na Facebooku ostatnią wygraną:

Kolejne zwycięstwo Trójkolorowych. Górnik Zabrze rycerzem tej wiosny. 3 pkt zostają w Zabrzu. Zawsze jesteśmy z Wami. Budowę stadionu finalizujemy, akademię rozwijamy a o zawodników dbamy. Jadymy durś.

To nie pierwszy raz gdy mistrz świata z 2014 tak otwarcie krytykuje władze Górnika. Niedawno mówił o zaległościach w wypłatach, czy wygasających kontraktach, z którymi nic się nie robi.