Bayer bez pierwszego koszyka pomimo mistrzostwa?

Bayer Leverkusen 11 kwietnia 2024 roku zdobył swój pierwszy, historyczny tytuł mistrza Niemiec. Dokonał tego zaszczytu jako szósta niemiecka drużyna w XXI wieku, po Bayernie Monachium, Werderze Brema, VFB Stuttgart, Wolfsburgu, i Borussi Dortmund. Nowy format Ligi Mistrzów może ich jednak nie uwzględnić w pierwszym koszyku w losowaniu w nadchodzącym sezonie.

Triumf w lidze nie zapewnia Bayerowi automatycznego miejsca w pierwszym koszyku przyszłorocznych rozgrywek Ligi Mistrzów. W myśl nowego formatu jedynie obrońcy tytułu Champions League (Manchester City, nawet jeżeli nie zostanie mistrzem Anglii) mają zagwarantowane miejsce w pierwszym koszyku. Pozostałe drużyny są klasyfikowane na podstawie współczynnika UEFA i wyników w europejskich pucharach w ciągu ostatnich pięciu sezonów.

