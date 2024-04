Podsumowanie 16. kolejki ORLEN Ekstraligi

Za nami kolejka niespodzianek. Sensacyjna wygrana Stomilanek i równie niespodziewane porażki Pogoni Szczecin czy Śląska Wrocław zmieniły sytuację w tabeli ORLEN Ekstraligi. Nowymi liderkami zostały piłkarki GKS Katowice. One w ostatnich tygodniach nie zawodzą.

MEDYK KONIN – GKS KATOWICE 0:3

8′ Julia Włodarczyk 0:1

47′ Anita Turkiewicz 0:2

84′ Klaudia Słowińska 0:3

Ubiegłoroczne mistrzynie Polski po raz kolejny udowodniły, że w tym sezonie będą liczyć się w grze nawet o dublet. Zdecydowanie wygrały ze znajdującym się wciąż w strefie spadkowej Medykiem Konin. Strzelanie już w ósmej minucie zapoczątkowała Julia Włodarczyk. W drugiej połowie kolejne bramki dołożyły Anita Turkiewicz i Klaudia Słowińska.

POGOŃ SZCZECIN – CZARNI SOSNOWIEC 0:3

71′ Mariann Litwiniec (sam.) 0:1

74′ Alicja Materek 0:2

90′ Alicja Materek 0:3

Dotychczasowe liderki ORLEN Ekstraligi nie mają najlepszych tygodni. W rundzie jesiennej poniosły już dwie porażki. Ta niedzielna boli bardzo, bo powoduje utratę pierwszej pozycji w tabeli. W Szczecinie lepsze były piłkarki Czarnych Sosnowiec. Wszystkie trzy bramki dla nich padły w ostatnich dwudziestu minutach. Niekwestionowaną bohaterką została Alicja Materek. Boli nie tyle sama porażka, co jej rozmiar. Czarni pokonali zatem już dwóch kandydatów do walki o mistrza po 3:0! Wcześniej też było tyle z GKS-em Katowice.

UKS SMS ŁÓDŹ – UJ KRAKÓW 2:1

7′ Karolina Majda 1:0

29′ Karolina Majda 2:0

83′ Wiktoria Kaczmarek 2:1

To jeden z niewielu meczów w tej kolejce, który nie zakończył się niespodzianką. Trzy punkty dla UKS SMS Łódź zapewniła Karolina Majda. Już po niespełna 30 minutach gry mogła cieszyć się z dubletu. Piłkarki UJ Kraków odpowiedziały trafieniem Wiktorii Kaczmarek w końcówce. To zmniejszyło jedynie rozmiar porażki.

POGOŃ TCZEW – ŚLĄSK WROCŁAW 2:1

14′ Kamila Czudecka 0:1

41′ Julia Olkiewicz 1:1

86′ Martyna Tryka 2:1

Śląsk Wrocław od początku rundy wygrywał mecz za meczem. Wydawało się, że na Pomorzu również zgarnie trzy punkty, bo przyjechał przecież do ligowego średniaka. Wszystko zaczęło się dla niego bardzo dobrze, bo już w 14. minucie drogę do bramki znalazła Kamila Czudecka. Gospodynie zdołały odwrócić wynik. Jeszcze przed przerwą wyrównała Julia Olkiewicz, a w ostatnich minutach kolejny cios zadała Martyna Tryka. Śląsk po porażce spadł z czwartego na szóste miejsce w tabeli.

GÓRNIK ŁĘCZNA – STOMILANKI OLSZTYN 0:1

51′ Gabriela Kędzia 0:1

To dopiero sensacja. Wielką wpadkę zaliczyły piłkarki Górnika Łęczna. Na własnym stadionie przegrały z czerwoną latarnią ligi, która do tej pory miała zaledwie cztery punkty! Mecze Stomilanek Olsztyn w tym sezonie były zazwyczaj festiwalem strzeleckim… rywalek – 0:3, 0:7, 0:4. Tym razem bilans 45 straconych bramek nie został powiększony ani o jedną. Przeciwnie, bo do siatki trafiła Gabriela Kędzia, a jej zespół dopisał sobie trzy „oczka” i ma już siedem.

REKORD BIELSKO-BIAŁA – AP ORLEN GDAŃSK 1:4

36′ Vanessa Mazur 0:1

41′ Jagoda Szewczuk 0:2

45′ Jagoda Szewczuk 0:3

63′ Julia Gutowska 1:3

88′ Alyssa Frazier 1:4

AP ORLEN Gdańsk rozstrzelał się na dobre. W rundzie jesiennej można było narzekać na małą liczbę bramek zdobywaną przez tę drużynę. Wiosną jest inaczej. W Bielsku piłkarki z Gdańska aż czterokrotnie uderzały celnie. Dwa gole Jagody Szewczuk i po jednym Vanessy Mazur oraz Alyssy Frazier przełożyły się na wysoką wygraną z Rekordem Bielsko-Biała. Pomorska ekipa wciąż liczy się w walce o podium. Jest w tej chwili czwarta.

Rozgrywki ORLEN Ekstraligi kobiet – tabela po 16. kolejce:

1. GKS Katowice – 38 pkt (bramki: 36-13)

2. Pogoń Szczecin – 35 pkt (bramki: 43-14)

3. UKS SMS Łódź – 30 pkt (bramki: 38-16)

4. AP ORLEN Gdańsk – 29 pkt (bramki: 25-17)

5. Czarni Sosnowiec – 28 pkt (bramki: 32-18)

6. Śląsk Wrocław – 26 pkt (bramki: 34-26)

7. Górnik Łęczna – 23 pkt (bramki: 25-23)

8. Pogoń Tczew – 20 pkt (bramki: 24-44)

9. UJ Kraków – 14 pkt (bramki: 20-32)

10. Rekord Bielsko-Biała – 14 pkt (bramki: 18-27)

11. Medyk Konin – 10 pkt (bramki: 14-43)

12. Stomilanki Olsztyn – 7 pkt (bramki: 9-45)

ORLEN Ekstraliga kobiet – najlepsze strzelczynie:

12 goli – Natalia Oleszkiewicz (Pogoń Szczecin)

10 goli – Magdalena Sobal (Pogoń Tczew), Anna Zapała (UJ Kraków)

9 goli – Marcelina Buś (Śląsk Wrocław), Karolina Majda (UKS SMS Łódź)

7 goli – Jayle Crim (Pogoń Szczecin), Julia Gutowska (Rekord Bielsko-Biała), Aleksandra Posiewka (Górnik Łęczna)

Materiał powstał we współpracy z ORLEN.

Fot. PressFocus