FC Barcelona – PSG 16.04 – Typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie i kursy na mecz FC Barcelona – PSG. 16 kwietnia o godzinie 21:00 na Estadio Olímpico FC Barcelona podejmie francuskie PSG w rewanżowym starciu ćwierćfinałowym w Lidze Mistrzów. Pierwsze spotkanie w Paryżu zakończyło się zwycięstwem podopiecznych Xavi’ego 3:2. Jak będzie tym razem? Zapraszam do lektury!

Dopiero co tydzień szykowaliśmy się na pierwsze spotkania, a tutaj już przed nami rewanże. O ile wtedy można było pozwolić sobie „na badanie” przeciwnika, pewne kalkulacje, tak tutaj nie ma marginesu na błędy. Dowiemy się, kto zamelduje się w wielkiej czwórce Champions League. Te rozgrywki są nieprzewidywalne, grają w nich najlepsze kluby na Starym Kontynencie i za to je kochamy!

Wtorek zapowiada się znakomicie pod względem piłkarskim!

FC Barcelona – PSG – typy bukmacherskie

Zwycięstwo w stolicy Francji stawia FC Barceloną w bardzo dobrej sytuacji przed rewanżem, jednak w Hiszpanii doskonale wiedzą, że to dopiero pierwszy krok, połowa sukcesu. Tydzień temu to paryżanie byli faworytem przed pierwszym gwizdkiem, jednak boisko wszystko zweryfikowało i „Duma Katalonii” była górą wygrywając 3:2. Jeśli postawią „kropkę nad i” to będzie to ogromny sukces, ponieważ w półfinale ostatni raz zameldowali się w sezonie 2018/2019, więc od tamtego momentu sporo już minęło czasu. Tak naprawdę wystarczy remis, ale nikt tak nie będzie grał, bo to się może źle skończyć. W zeszłą środę mieliśmy prawdziwy roller-coaster, bo najpierw Barca wyszła na prowadzenie, żeby potem przegrywać 1:2, ale pokazali charakter i w efekcie końcowym wygrali. Xavi i spółka potrafią grać przeciwko francuskim zespołom, ponieważ na trzynaście rozegranych spotkań u siebie aż dziewięć wygrali. W La Lidze można powiedzieć chyba, że mają pozamiatane, bo nikt nie wierzy, że Real do końca sezonu straci ośmiopunktowe prowadzenie. Dlatego mogą się skupić na tych rozgrywkach, a po tym co pokazali we Francji trzeba naprawdę o nich myśleć, jako przyszłym finaliście LM, bo są jednym z faworytów.

PSG po raz kolejny pozamiatało w Ligue 1 i zmierzają po tytuł mistrzowski. Nawet mimo tego, że w ostatnich pięciu kolejkach aż trzy razy zanotowali remis. Nie mogą być zadowoleni z postawy w pierwszym meczu, bo popełnili mnóstwo błędów, grali chaotycznie i przede wszystkim wypuścili z rąk zwycięstwo. Druga połowa to prawdziwe trzęsieni ziemi, bo PSG w ciągu trzech minut objęło prowadzenie, ale końcówka spotkania była fatalna w ich wykonaniu. Paryżanie próbowali jeszcze przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, ale rezultat spotkania nie uległ już zmianie. Według mnie Barcelona wie czego, pokazała że jest bardziej poukładana i teraz ma atut własnego boiska i kibiców (mimo gry na Estadio Olimpico). Stawiam na wygraną Barcelony i przypieczętowanie awansu.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie FC Barcelona – PSG

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem FC Barcelona – PSG. Koniecznie trzeba zajrzeć do pozostałych zakładów w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca lub asystę, a mamy kilku pretendentów: po stronie gospodarzy przede wszystkim Robert Lewandowski po kursie 1.80, natomiast w ekipie gości nie kto inny jak Kylian Mbappe – 1.55.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Gra jest o wszystko i nawet najmniejszy błąd może rozstrzygnąć kwestię awansu. Barca wraca do ćwierćfinału po czterech latach. PSG wciąż czeka na zwycięstwo w Champions League. Stawką gra w półfinale Ligi Mistrzów. Śmiało można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie FC Barcelona – PSG

Barcelona niestety tylko w dwóch pierwszych meczach LM zachowała czyste konto

Ale za to odnieśli komplet zwycięstw na Estadio Olimpico (4/4)

PSG zdążyło już przegrać trzy mecze w Champions League

Do tej pory dwa razy wygrywało PSG, tyle samo Barcelona i raz zakończyło się bramkowym remisem.

FC Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo; Pedri, Gundogan, F de Jong; Yamal, Lewandowski, Raphinha

Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo; Pedri, Gundogan, F de Jong; Yamal, Lewandowski, Raphinha PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Hernandez; Zaire-Emery, Ruiz, Vitinha; Dembele, Ramos, Mbappe

