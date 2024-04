Betfan kurs 1.77 Borussia Dortmund - Atletico Madryt Poniżej 3 goli w meczu TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Borussia Dortmund – Atletico Madryt. We wtorkowy wieczór 16 kwietnia o godzinie 21:00 na Signal Iduna Park obejrzymy naprawdę emocjonujący spektakl. Czy niemiecki zespół odrobi straty? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na to spotkanie, zapraszam do lektury!

Ten tydzień zapowiada się pasjonująco, bo wracają europejskie puchary, a tutaj już nie będzie żartów! W Lidze Mistrzów czekają nas rewanżowe mecze ćwierćfinałowe i w ciągu dwóch dni dowiemy się, kto zagra w półfinale. Tutaj już nie ma miejsca na kalkulacje, a każdy, nawet najdrobniejszy błąd może sporo kosztować. Każdy z ośmiu zespołów ma jeden cel: zameldować się w wielkim finale, a tam są tylko dwa miejsca. Najpierw jednak ćwierćfinały.

➡️ Załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i odbierz freebet 250 PLN za awans Barcelony lub PSG⬅️

Borussia Dortmund – Atletico Madryt – typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie rozgrywek na takim szczeblu nie są rzeczą łatwą. Po pierwszym spotkaniu wiemy tyle, że Borussia Dortmund prowadziła grę, utrzymywała się przy piłce, ale niewiele z tego wynikało, bo zespół z Madrytu grał z kontrataku i prowadził spokojnie 2:0. Zmarnował też „setkę” na 3:0 i w końcówce dał sobie wbić gola. Może więc bardzo żałować. Borussia dopiero w 31. minucie była w stanie stworzyć zagrożenie, wtedy miała rzut rożny, po którym niecelny strzał oddał Felix Nmecha. Druga połowa wyglądała trochę lepiej w wykonaniu Niemców, bo na boisku pojawił się Julian Brandt i to on brał udział w pierwszej akcji.

Zespół z Dortmundu ma średnią kampanię 2023/2024 i w Bundeslidze pozostało im tylko walczyć o TOP 4 i prawo startu w Champions League. Najpierw był wygrany „Klassiker” 2:0, żeby przegrać za chwilę u siebie z VfB Stuttgart 0:1. W sobotę grali trudne spotkanie na wyjeździe przeciwko Borussii Monchengladbach i wygrali 2:1. Szerokim echem odbił się… cofnięty wykonany już rzut karny przez Marcela Sabitzera. W fazie grupowej Champions League przeszli przez grupę śmierci z Milane, Newcastle United i PSG. W lidze jednak nie jest tak wesoło. W kluczowych momentach (poza niedawnym meczem z Bayernem) zawodzą w spotkaniach pod presją.

Atletico Madryt również miało udany weekend, ponieważ w sobotę pokonało w hiszpańskiej La Liga rewelację tego sezonu – Gironę 3:1. „Los Colchoneros” spotkanie zaczęli od falstartu, bo już od 4. minuty przegrywali, ale ten zimny prysznic znakomicie na nich podziałał. Wygrali 3:1, ustalając wynik już w 50. minucie. Dzięki temu mają już 61 punktów i tracą do Girony tylko cztery, więc w każdej chwili mogą wskoczyć na podium. W ostatnich tygodniach brakowało przede wszystkim Holendra Memphisa Depaya, który odegrał bardzo ważną rolę w pokonaniu Interu. Civitas Metropolitano to prawdziwa twierdza, bardzo ciężko się tu wszystkim gra. BVB to już doświadczony zespół na arenie międzynarodowej, a Atletico to walczaki i potrafią w odpowiednim momencie pokazać charakter.

Moim zdaniem goście pokażą swój defensywny styl od pierwszych minut i nie pozwolą na zbyt dużo goli w tym meczu. Stawiam na under (poniżej) trzech bramek po kursie @1.77 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Borussia Dortmund – Atletico Madryt

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Borussia Dortmund – Atletico Madryt. Koniecznie trzeba zajrzeć do pozostałych zakładów w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki lub zawodnika, który zanotuje asystę. Największe szanse ma na to Alvaro Morata po kursie @1.95. W lidze ostatnio obsłużył ostatnim podaniem Angela Correę.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Nie ma tu już miejsca nawet na najmniejszy błąd. W pierwszym meczu arbiter pokazał pięć żółtych kartek, a teraz może być ich więcej, gdy wynik długo będzie oscylował wokół awansu jednych bądź drugich. Można zatem także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Borussia Dortmund – Atletico Madryt

Borussia Dortmund przegrała dwa mecze z ostatnich trzech

Atletico jest niepokonane od trzech spotkań

W ostatnich pięciu bezpośrednich starciach dwa razy zanotowano BTTS; dwa ostatnie to jednak mecze z 1996 roku

Przewidywane składy Borussia Dortmund – Atletico Madryt

Borussia Dortmund : Kobel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Sabitzer, Can, Brandt – Malen, Fullkrug, Sancho

: Kobel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Sabitzer, Can, Brandt – Malen, Fullkrug, Sancho Atletico Madryt: Oblak – Witsel, Gimenez, Azpilicueta – Molina, Llorente, Koke, de Paul, Lino – Griezmann, Morata

Fot. PressFocus