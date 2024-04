Bayern Monachium – Arsenal Londyn 17.04 – Typy bukamcherskie

Betfan kurs 1.78 Bayern Monachium - Arsenal Londyn Awans Bayernu 1 Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Bayern Monachium – Arsenal Londyn. 17 kwietnia o godzinie 21:00 na Allianz Arena w Monachium Bayern podejmie Arsenal Londyn w ramach ćwierćfinałowego meczu rewanżowego w Lidze Mistrzów. Tydzień temu w stolicy Anglii po pasjonującym meczu i czterech bramkach skończyło się bramkowym remisem 2:2. Kto według mnie awansuje? Zapraszam do lektury!

Na brak emocji piłkarskich nie możemy narzekać, bo tydzień temu mieliśmy europejskie puchary, na weekendzie oczywiście zmagania na ligowych podwórkach, a teraz rewanże w Champions League. Stawką zameldowanie się w półfinale, czyli w najlepszej czwórce Europy. Po pierwszym meczu na pewno nie jesteśmy mądrzejsi i sprawa cały czas jest otwarta.

Szykują się ogromne emocje w Monachium!

Bayern Monachium – Arsenal Londyn – typy bukmacherskie

Bayern Monachium zremisował w Londynie w poprzedni wtorek 2:2 po bardzo dobrym meczu i są w lepszej sytuacji przed rewanżem. Przed starciem zauważano, że wcześniejsze trzy potyczki między tymi zespołami kończyły się… wygranymi po 5:1 Bayernu. Teraz jednak to całkiem inny Arsenal i stawiano 50/50. I tak też jest po pierwszym meczu, a trzeba wziąć pod uwagę, że obie strony są rozczarowane po weekendzie, ponieważ Arsenal przegrał na własnym stadionie 0:2 z Aston Villą tracąc fotel lidera, a Bayern mimo wygranej z Kolonią 2:0 stracił definitywnie szanse na mistrzostwo Niemiec, które powędrowało do Bayeru Leverkusen. Wracając do samego meczu to „Kanonierzy” mocno zaczęli i już w 12. minucie objęli prowadzenie, potem jednak trochę przysnęli, dostali dwie bramki i na przerwę schodzili z wynikiem 1:2. Po zmianie stron znowu przejęli inicjatywę, ale dopiero w 76. minucie za sprawą Trossarda wyrównali. Bayernowi pozostało walczyć w Bundeslidze tylko o wicemistrzostwo ze Stuttgartem, bo mają tyle amo punktów. W Lidze Mistrzów przegrali tylko jedno spotkanie w 1/8 w Rzymie z Lazio 0:1, ale już w Monachium całkowicie zdominowali włoski klub wygrywając 3:0. Bayern u siebie tylko raz zremisował bezbramkowo z Kopenhagą, ale można to nazwać wypadkiem przy pracy w fazie grupowej.

Arsenal niestety w Premier League jak wspomniałem wcześniej zaliczył wpadkę z Aston Villą przegrywając 0:2 i ten mecz może ich nawet kosztować utratę mistrzostwa. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów to w tym sezonie słabo spisują się na wyjazdach, bo tylko wygrali z Sevillą 2:1 w fazie grupowej, a przegrali z Lens 1:2, FC Porto 0:1 i zremisowali z PSV. Także te dobre wyniki i awans zawdzięczają dobrej grze w Londynie. „Kanonierzy” rywalizują w najlepszej ósemce Ligi Mistrzów po raz pierwszy od 14 lat to i tak spory sukces, a bilans najlepiej nie wygląda, bo wygrali tylko dwa razy, pięć razy schodzą na tarczy. Także uważam, że Bayern zrobi drugi krok, gra u siebie i przypieczętuje awans. jestem pewny, że będą dominować przeciwnika. Awans Bayernu.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Bayern Monachium – Arsenal

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Bayern Monachium – Arsenal Londyn. Koniecznie trzeba zajrzeć do pozostałych zakładów w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca lub asystę, a mamy kilku pretendentów: przede wszystkim Leroy Sane z Bayernu po kursie 3.80, natomiast w ekipie „Kanonierów” Gabriel Jesus – 2.88.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Gra jest o wszystko i nawet najmniejszy błąd może rozstrzygnąć kwestię awansu. Poprzednie mecze były na korzyść Bayernu. Arsenal wrócił do ćwierćfinału po 14 latach i wciąż czeka na zwycięstwo w Champions League. Stawką gra w półfinale Ligi Mistrzów. Śmiało można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Bayern Monachium – Arsenal Londyn

Bayern w Champions League jest niepokonany na Allianz Arena: 3 zwycięstwa i remis

Bawarczycy przegrali tylko jedno spotkanie w tej edycji LM (0:1 z Lazio)

Arsenal na wyjeździe był w stanie wygrać tylko z Sevillą 2:1

Dwa razy górą był Bayern Monachium, dwa razy kończyło się bramkowym remisem, a tylko raz wygrał Arsenal.

Przewidywane składy Bayern Monachium – Arsenal Londyn

Bayern Monachium: Neuer; Kimmich, Dier, De Ligt, Guerreiro; Laimer, Goretzka; Muller, Musiala, Sane; Kane

Arsenal Londyn: Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Martinelli

