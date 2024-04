Dele Alli ma się coraz lepiej. Zdradził plany na przyszłość

Dele Alli od ponad roku roku nie gra w piłkę i cały czas marzy o powrocie. Przed meczem Chelsea z Evertonem był gościem programu „Monday Night Football” i poinformował o swoich planach na przyszłość.

➡️ Załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i odbierz freebet 250 zł. Musisz tylko trafnie wskazać i wybrać jedną rzecz – kto awansuje do półfinału Ligi Mistrzów – Barcelona czy PSG? ⬅️

Parę lat temu był jednym z największym talentów angielskiego futbolu. Można powiedzieć, że w wieku 20 lat podbił Premier League. Podczas kadencji Mauricio Pochettino był jednym z najważniejszych piłkarzy w Tottenhamie. Zdecydowanie najlepszy był dla niego sezon 2016/17, w którym w Premier League w 37 meczach strzelił 18 goli i zaliczył siedem asyst. W wieku 20 lat podbił Anglię. Razem z Christianem Eriksenem stworzyli jeden z najlepszych duetów środkowych pomocników w lidze. Dele od 2022 roku nie rozegrał w Anglii ani jednego meczu.

Dele Alli w sierpniu 2023 roku udzielił szokującego wywiadu Garry’emu Neville’owi na kanale „Overlap”. Wspomniał tam o strasznych rzeczach, które musi przepracować, bo się z nimi przez wiele lat nie uporał. Kibice widzieli tylko gracza, który imprezuje, olewa obowiązki i nie wykorzystuje swojego potencjału. W dokumencie „All or nothing” ochrzanił go sam Jose Mourinho, że rozdrabnia swój talent. Wygłosił wtedy pamiętny monolog. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy z jakimi demonami w głowie zmagał się Dele. Opowiedział o tym Neville’owi ze łzami w oczach:

Jako sześciolatek byłem molestowany przez przyjaciela matki, który często nas odwiedzał. Moja mama była alkoholiczką. W wieku siedmiu lat zacząłem palić fajki, a mając osiem lat sprzedawałem narkotyki. Jeżeli Bóg naprawdę istnieje, to on stworzył tę rodzinę, która mnie adoptowała, gdy miałem 12 lat.

Wyznał także, że już w wieku 23-24 lat rozważał zakończenie kariery i był na sześciotygodniowym odwyku w Stanach Zjednoczonych, by uporać się z problemami psychicznymi. Powiedział też, że był uzależniony od tabletek nasennych. Najpierw tylko ułatwiały mu zasypianie, lecz później przerodziło się to w niebezpieczne uzależnienie.

28-latek po raz ostatni wybiegł na boisko w lutym 2023 roku, przebywając na wypożyczeniu w Turcji. Kontrakt z Evertonem właśnie kończy mu się latem. Czuje się coraz lepiej i zdradził jaki jest jego cel na najbliższą przyszłość. Na antenie „Sky Sports” powiedział w programie:

Czuję się dobrze, oczywiście jeszcze jestem kontuzjowany, ale dobrze sobie radzę. Widzę światełko w tunelu, jestem podekscytowany. (…) Muszę wciąż nauczyć się pojęcia cierpliwości, było dużo wzlotów i upadków wraz z moim urazem. Dużo się z tego nauczyłem, zawsze będę wdzięczny za to doświadczenie, które pomogło mi dojrzeć jako osobie. Oczywiście, nie jestem wdzięczny za uraz, a za to, że uczy mnie on wiele. (…) Każdego dnia o 11:00 mam ustawioną w telefonie przypominajkę – mundial 2026. To mój cel.