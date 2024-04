Ogromny pech Hazarda

Skrzydłowy Anderlechtu Thorgan Hazard doznał poważnej kontuzji w meczu ligi belgijskiej. W starciu z Unionem Saint-Gilloise zerwał on więzadła krzyżowe, co oznacza długi rozbrat z futbolem.

Pesymizm trenera

31-letni – mniej renomowany z braci Hazard – pechowej kontuzji doznał w 37. minucie starcia na szczycie z Royale Unionem. Wtedy to Thorgan musiał opuścić plac gry, a w jego miejsce na murawie pojawił się Francis Amuzu. Dla Anderlechtu było to szczęście w nieszczęściu, ponieważ właśnie to Amuzu strzelił później zwycięskiego gola na 2:1 dla ”Fiołków”. Wygrana ta pozwoliła oddalić się Anderlechtowi o trzy punkty drugiemu w tabeli Unionowi SG.

Trener Anderlechtu Brian Riemer nie krył rozczarowania i przyznał, że jego zawodnik otrzymał potężny cios w kolano. Szkoleniowiec dodał, że skoro Thorgan będzie musiał się poruszać o kulach, to w chwili obecnej nie można być dobrej myśli. Szacuje się, że absencja Hazarda potrwa od sześciu do ośmiu miesięcy.

Thorgan Hazard absent pour une longue durée après sa blessure au genou contre l'Union. Heel de club wenst Thorgan een spoedig herstel toe. 🟣⚪️ https://t.co/JmOg2lQfze pic.twitter.com/O9IclfMQVq — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) April 15, 2024

Przeszłość w Niemczech i Holandii

Thorgan Hazard w tym sezonie Jupiler Pro League mógł pochwalić się dorobkiem czterech goli i sześciu asyst w 19 meczach. Do Anderlechtu Thorgan trafił w 2023 roku. Wcześniej blisko dekadę spędził on na niemieckich boiskach. W Bundeslidze występował w barwach Borussii Mönchengladbach i Borussii Dortmund. Poprzedni sezon spędził on na wypożyczeniu w PSV Eindhoven.

Bracia też mieli pecha

Najsłynniejszy z braci Hazard, Eden, w październiku 2023 roku ogłosił zakończenie kariery. Z powodu licznych urazów gra przestała sprawiać mu przyjemność. Piłka nożna stała się wręcz dla niego balastem. Pechowcem jest również trzeci z braci – Kylian. Najmłodszy z braci Hazard gra obecnie na zapleczu belgijskiej ekstraklasy jako zawodnik SK Beveren. W lipcu 2023 roku doznał on identycznej kontuzji, z którą teraz musi mierzyć się Thorgan.

Thorgan ma 31 lat, więc zrobi wszystko, by wrócić na boisko silniejszym mentalnie po tej ciężkiej kontuzji. Jednak kibice Anderlechtu z niepokojem obserwują to, co teraz się dzieje z Hazardem. Natomiast mogą być oni dobrej myśli, jeśli chodzi o walkę o tytuł mistrzowski. Na siedem kolejek przed końcem Anderlecht ma trzy punkty przewagi nad drugim Royale Unionem i zmierza w kierunku pierwszego od siedmiu lat i zarazem 35. w historii mistrzostwa Belgii.

fot. screen YouTube