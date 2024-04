Waldemar Sobota jak… medalista mistrzostw świata. Reprezentanci kraju w futbolu i futsalu

W meczu barażowym o udział w futsalowych mistrzostwach świata Polska — Chorwacja w barwach „Biało-Czerwonych” zadebiutował Waldemar Sobota. Wychowanek Małejpanwi Ozimek ma na koncie także 17 występów w piłkarskiej reprezentacji Polski. Sobota nie jest jedynym piłkarzem, który ma w swoim CV występy w piłce nożnej i futsalu.

Z murawy na halę

W pierwszym meczu barażów do mistrzostw świata w futsalu Polska przegrała w Koszalinie z Chorwacją 2:3. W reprezentacji Polski zadebiutował zawodnik Dremana Opole Komprachcice, znany w piłkarskim świecie Waldemar Sobota. Były gracz Śląska Wrocław został dowołany do kadry Błażeja Korczyńskiego na spotkania barażowe z reprezentacją Chorwacji.

Sobota w starciu z bałkańską ekipą nie zdobył bramki, ale dostał szansę debiutu. Nie może to dziwić, patrząc na klasyfikację najlepszych strzelców futsalowej Ekstraklasy. W tym rankingu ex-piłkarz zajmuje bowiem wysokie trzecie miejsce. Sobota dla Dremana Opole Komprachcice zdobył 26 bramek. Jest on też najskuteczniejszym Polakiem w obecnych rozgrywkach Futsal Ekstraklasy.

W meczu z Chorwacją w reprezentacji Polski w futsalu zadebiutował Waldemar Sobota!

Sobota nie jest ewenementem

Warto dodać, że Sobota nie jest jednym polskim zawodnikiem, który korki zamienił na „halówki”. Bardzo dobrze w futsalu radzi sobie Sebastian Leszczak. W piłce nożnej można go uznać za niespełniony talent. Wychowanek krakowskiej Wisły zagrał w reprezentacji Polski do lat 17 w piłce nożnej. Leszczak grywał na małopolskich oraz śląskich boiskach. Po czasie Leszczak przestawił się jednak na futsal, co okazało się strzałem ”w dzesiątkę”. Leszczak zagrał wiele spotkań dla futsalowej reprezentacji Polski, z którą pojechał na m.in. Euro 2022.

Przypadki Soboty, czy Leszczaka bledną jednak przy wyczynie Marokańczyka Yahyi’ego Jabrane. Jest to jedyny zawodnik, który wystąpił na mistrzostwach świata w piłce nożnej oraz futsalu. Jabrane to także pierwszy marokański gracz, który strzelił gola na futsalowym mundialu.

Na MŚ 2012 zdobył bramkę w 7. minucie przegranego ostatecznie 3:8 meczu z Panamą. Potem postanowił on kontynuować karierę na „zielonej murawie”. Równo dekadę po występie na MŚ w futsalu Jabrane zagrał na piłkarskim mundialu. Na turnieju w Katarze Maroko sensacyjnie wywalczyło brązowy medal. Co prawda defensywny pomocnik był głównie rezerwowym, ale zaliczył na tym turnieju 13 minut. Tym samym Jabrane dołożył malutką cegiełkę do największego sukcesu w historii marokańskiego futbolu.

Miejmy nadzieję, że również i Sobota sięgnie po medal mistrzostw świata. Droga do tego jest jednak daleka. Najpierw Polacy muszą pokonać w barażach Chorwację. Dopiero potem można zacząć marzyć. Nie mniej, jak widać można sobie dobrze radzić zarówno w piłce nożnej, jak i futsalu.

