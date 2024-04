Smutne wieści napłynęły z Niemiec. Nie żyje legenda Eintrachtu Frankfurt i mistrz świata z reprezentacją Niemiec z 1974 roku Bernd Holzenbein. Zmarł wieku 78 lat.

Kariera Brenda Holzenbiena

Reprezentacja Niemiec oraz Eintracht Frankfurt opłakują śmierć Bernda Holzenbeina. Przez większość kariery był on związany właśnie z klubem z Hesji. Holzenbein spędził 14 lat kariery w Eintrachcie, gdzie rozegrał 532 mecze, co jest czwartym najwyższym wynikiem w historii klubu. Holzenbein strzelił w nich 215 goli, z czego 160 w Bundeslidze, stając się tym samym najlepszym strzelcem Eintrachtu w tych rozgrywkach. Wraz z ”Orłami” Holzenbein aż trzy razy sięgnął po Puchar Niemiec., a na szczególnie wyróżnienie zasługuje również sukces w sezonie 1979/80, kiedy to Eintracht wygrał Puchar UEFA.

Zapisał się on również na kartach historii reprezentacji Niemiec. Holzenbein reprezentował swój kraj w 40 meczach. W narodowych barwach dał się poznać jako bardzo wszechstronny zawodnik, bowiem występował jako napastnik, skrzydłowy oraz ofensywny pomocnik. Na mistrzostwach świata rozgrywanych przed własną publicznością w 1974 roku znacząco przyczynił się do wygrania trofeum przez RFN. W wygranym 2:1 finale z Holandią w pierwszej połowie wywalczył rzut karny, którego na bramkę zamienił Paul Breitner, otwierając tym samym wynik spotkania.

Powrót do Eintrachtu

Chwilę przed zakończeniem kariery przeniósł się do amerykańskiego Fort Lauderdale Strikers, gdzie występował jeszcze przez dwa lata. Po odwieszeniu butów na kołku, ponownie związał się z ukochanym Eintrachtem, tym razem jako działacz wewnątrz struktur klubu. Pełnił tam funkcję wiceprezesa, doradcy strategicznego oraz szefa skautingu.

W 2017 roku sprawował już tylko rolę reprezentacyjną. Bernd Holzenbein od dłuższego czasu zmagał się z demencją. Zmarł w wieku 78 lat.

Ein Eintrachtler durch und durch. Eine Legende, wie sie im Buche steht. Einer der Größten, die wir hatten. Bernd Hölzenbein, Ehrenspielführer der Eintracht, verstarb am Montag im Alter von 78 Jahren im Kreise seiner Familie 🖤 pic.twitter.com/BJRCZDGDGP — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) April 16, 2024

Fot. eintracht.de