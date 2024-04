Naby Keita przedwcześnie kończy sezon

Boulaye Dia, Tiemoue Bakayoko, Daniele De Rossi – wszyscy wymienieni odmówili w swej karierze wejścia na boisko. Naby Keita jednak ostatnio odmówił… pojechania na mecz ligowy ze swoim Werderem. Właśnie doczekał się konsekwencji za swój występek. Gwinejczyk ma już na własne życzenie po sezonie.

Mistrzowie Niemiec z 2004 roku ogłosili w specjalnym komunikacie w swoich mediach społecznościowych, że Gwinejczyk został zawieszony do końca sezonu i ukarany sowitą grzywną. Nie będzie on dłużej trenował z zespołem i był członkiem szatni pierwszego zespołu. Tak na ten temat wypowiedział się Clemens Fritz, jeden z dyrektorów w Werderze Brema:

– Jako klub nie będziemy tolerować zachowania Naby’ego. Zawiódł swój zespół w okresie trudności związanymi z naszą ostatnią sytuacją i dostępnością składu. Przedłożył własne interesy ponad interesy zespołu. Nie możemy na to pozwolić. Na tym etapie sezonu musimy się w pełni skoncentrować na pozostałych meczach i stworzyć drużynę, która będzie trzymać się razem. Dlatego nie mamy alternatywy.

SV Werder Bremen have suspended Naby Keïta until the end of the season.

The club have also handed the midfielder a substantial fine. The 28-year-old will no longer train with the team or be part of the first-team dressing room.#werder pic.twitter.com/CW1gTNKfMa

