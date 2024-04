Różne miejsca wybierają na swoją emeryturę piłkarze Serie A. Byliśmy świadkami w ostatnich latach epizodów w USA (Andrea Pirlo), Argentynie (Daniele De Rossi) czy Chinach (Eder Citadin, Graziano Pelle). Radja Nainggolan wybrał grę dla kraju swojego pochodzenia – Indonezji. „Ninja” zanotował znakomity występ w barwach swojej Bhayangkary – podczas prawie 70-minutowego występu zanotował trzy asysty.

Była gwiazda Serie A z hat-trickiem asyst na piłkarskiej emeryturze

Radja Nainggolan nigdy nie odpuszczał, gdziekolwiek by się nie znalazł – czy na boisku, czy na imprezie. Work-life balance u Belga zawsze był priorytetem i do dziś pamięta się zaangażowanie, które włożył w grę czy na Sardynii w Cagliari, czy w Rzymie, grając dla AS Romy. Dziś, parę miesięcy po wspólnej grze z Patrykiem Pedą w drużynie SPAL Ferrara, trenowanej przez Daniele De Rossiego, jest członkiem drużyny indonezyjskiej ekstraklasy -FC Bhayangkara.

Pod koniec 2023 roku, Nainggolan był ambasadorem Mundialu U17, który odbywał się właśnie w Indonezji. Imprezę tę w Polsce pamięta się głównie przez… wybryki kadrowiczów Marcina Włodarskiego. Indonezja to kraj pochodzenia ojca piłkarza.

…Bhayangkara (club indonesiano dove gioca attualmente). pic.twitter.com/ojIjyBkl5s — Pacho Nussetto 🎈 | ASR 🧡❤️ (@pussettogol) April 10, 2024

W meczu z Persik Kediri zanotował on trzy asysty, a jego drużyna wygrała aż 7:0! Bhayangkara ma już iluzoryczne szanse na utrzymanie tj. dziewięć punktów straty do Persity, ale wygrała z nimi obydwa spotkania i ma zbliżony bilans bramkowy. Bhayangkara, po niespodziewanym nokaucie na Persiku, awansowała na przedostatnie miejsce w tabeli. Belg asystował przy trafieniach na 1:0, 3:0 oraz 4:0. Podanie przy pierwszej bramce? Klasa.

Nainggolan gra w jednej lidze z byłym piłkarzem Lecha Poznań czy Jagiellonii Maciejem Gajosem. Polak gra w drużynie Persija Dżakarta i jest w tabeli ligowej kilka pozycji wyżej od słynnego Belga. W osiemnastozespołowej lidze, Bhayangkara jest siedemnasta, Persija dwunasta.

Fot. PressFocus