Manchester City – Real Madryt 17.04 – Typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Manchester City – Real Madryt. Tydzień temu mecze ćwierćfinałowe nie zawiodły i byliśmy świadkami ogromnych emocji, ale także bramek. Zobaczyliśmy przede wszystkim szalony mecz w Madrycie na Santiago Bernabeu, gdzie padło aż sześć goli, w Londynie Arsenal zremisował z Bayernem Monachium 2:2, PSG przegrało z Barceloną 2:3, a Atletico wygrało z BVB 2:1. Mamy nadzieję, że tym razem będzie podobnie, a kwestia awansu w każdym pojedynku jest otwarta. My zajrzymy właśnie na Etihad Stadium, gdzie „The Citizens” zagrają z Realem Madryt. Każdy zadaje sobie pytanie: kto awansuje dalej? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na to spotkanie, zapraszam do lektury!

Manchester City – Real Madryt – typy bukmacherskie

W meczach na takim prestiżowym szczeblu ciężko analizuje się typy bukmacherskie, zwłaszcza z udziałem tak piekielnie silnej ekipy jak Manchester City. Wielu ekspertów na całym świecie uważa, że kolejny raz mamy przedwczesny finał, ale tym razem już na etapie ćwierćfinału. Rok temu obie drużyny zmierzyły się ze sobą w półfinale i w pierwszym meczu w Manchesterze, angielski zespół rozgromił Real aż 4:0. W rewanżu padł remis 1:1 i „Królewscy” musieli pożegnać się z rozgrywkami. Teraz pierwszy mecz zakończył się wynikiem 3:3 i teoretycznie wydaje się, że to „Obywatele” są w nieco lepszej sytuacji przed rewanżem na własnym stadionie. Manchester w Premier League wygrał trzy spotkania pod rząd i odzyskał fotel lidera przez wpadki Liverpoolu i Arsenalu. Pokonali 5:1 Luton, 4:2 Crystal Palace i 4:1 Aston Villę, także pokazali sporo jakości w ofensywie strzelając w tych meczach aż 13 bramek. Jednak mieli także kluczowe starcia z Arsenalem i Liverpoolem i nie potrafili wygrać, oba spotkania zremisowali. Moim zdaniem mają nieco trudniejsze zadanie, bo muszą mocno walczyć na dwóch frontach, w Premier League trwa zażarta walka o mistrzostwo między trzema zespołami. W fazie grupowej ich gra nie była zbyt przekonująca, mieli sporo problemów z Crveną zvezdą czy RB Lipskiem. W każdym meczu tracili bramkę lub dwie, więc nie ma tutaj mowy o dominacji czy wysokiej dyspozycji porównując z ubiegłym sezonem w Lidze mistrzów, gdzie przypominam triumfowali pokonując w wielkim finale Inter Mediolan 1:0.

Real Madryt mimo odpadnięcia w półfinale rok temu to dalej najbardziej utytułowany zespół w tych rozgrywek, który je po prostu zdominował w ostatnich latach. Mieli swoje wzloty i upadki, ale w najważniejszych momentach potrafili pokazać charakter i wykorzystać swoje doświadczenie. Fazę grupową przebrnęli bez większych zakłóceń, ale mieli trochę problemów w 1/8 finału przeciwko niemieckiemu RB Lipsk. Pierwszy mecz przeciwko City w Madrycie nie do końca poszedł po ich myśli, jednak zobaczyliśmy dwie najlepsze drużyny w Europie. „Królewscy” nie z takich opresji wychodzili, pamiętają także ubiegły rok, gdzie zostali upokorzeni na Etihad Stadium. W La Lidze mają nieco spokojniejszą sytuację, ponieważ pewnie zmierzają po mistrzostwo z Hiszpanii i mogą nieco zwolnić, postawić na Ligę Mistrzów.

Moim zdaniem czeka nas powtórka z pierwszego meczu i grad goli już od samego początku. Być może dojdzie do momentu, gdy jedna z ekip nie będzie miała już nic do stracenia i będzie musiała się otworzyć. Stawiam na over 3 goli po kursie @1.83 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Manchester City – Real Madryt. Koniecznie trzeba zajrzeć do pozostałych zakładów w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca. Największe szanse na trafienie do siatki ma oczywiście norweski napastnik – Erling Haaland po kursie @1.75.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Gra jest o wszystko i nawet najmniejszy błąd może rozstrzygnąć kwestię awansu. Przed nami „przedwczesny finał”, więc wydarzyć może się dosłownie wszystko. Śmiało można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Manchester City – Real Madryt

Manchester w ostatnich czterech meczach strzelił aż 16 goli

Real wygrał cztery z ostatnich pięciu meczów

W ostatnich pięciu bezpośrednich starciach między tymi ekipami czterokrotnie zanotowano BTTS

Przewidywane składy Manchester City – Real Madryt

Manchester City : Ederson – Walker, Akanji, Dias, Gvardiol – Silva, de Bruyne, Rodri, Foden, Grealish – Haaland

: Ederson – Walker, Akanji, Dias, Gvardiol – Silva, de Bruyne, Rodri, Foden, Grealish – Haaland Real Madryt: Lunin – Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy – Valverde, Kroos, Camavinga – Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr

