Portsmouth wraca do Championship

Gdy większość kibiców oglądała mecze Ligi Mistrzów, w Anglii toczyła się walka o awans do Championship. Już teraz wiemy, że Portsmouth wystąpi w następnym sezonie na zapleczu Premier League. Pokonało Barnsley 3:2 w dramatycznych okolicznościach, a zwycięskiego gola w samej końcówce strzelił obrońca Conor Shaughnessy.

Piłkarze Johna Mousinho przegrywali aż do 83. minuty, a jednak zdołali odwrócić losy rywalizacji. Wtedy Colby Bishop wyrównał na 2:2 po rzucie karnym. Sześć minut później Shaughnessy strzelił gola, który zapewnił Portsmouth pierwsze miejsce w rozgrywkach League One. Oznacza to powrót do Championship po 12 latach. Sukces Portsmouth jest zasługą trenera Johna Mousinho, który w swoim pierwszym sezonie w roli szkoleniowca tej drużyny, wywalczył z nią awans. Jeszcze dekadę temu ten trener był raczej kojarzony ze spadkami.

◎ 2010: Relegated to the Championship

◎ 2012: Relegated to League One

◎ 2013: Relegated to League Two

◉ 2017: Promoted to League One

◉ 2024: Promoted to the Championship

John Mousinho has led @Pompey to the League One title in his first full season in charge. 🏆 pic.twitter.com/i5vbnTBeq0

— Squawka (@Squawka) April 16, 2024