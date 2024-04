Premier League wprowadzi nowe zasady finansowego fair play

Przedstawiciele klubów Premier League jednomyślnie zaakceptowali wprowadzenie nowych zasad finansowego fair play. Od sezonu 2025/26 będzie funkcjonował nowy model finansowy, który zastąpi dość rygorystyczną zasadę rentowności i zrównoważonego rozwoju (PSR).

Obecnie istniejąca zasada rentowności i zrównoważonego rozwoju (PSR) dopuszczała maksymalne straty w wysokości 105 milionów funtów za okres trzech ostatnich lat. Zasada ta została naruszona przez Everton i Nottingham, co spotkało się z ukaraniem tych klubów przez Premier League odjęciem kolejno ośmiu i czterech punktów. Swoje problemy z tym związane miało także występujące obecnie w Championship Leicester City. Zasada ta spotkała się z krytyką, bowiem kluby Premier League – szczególnie te z niższej półki – musiały ograniczyć wydatki, by nie naruszać przepisów. Jednocześnie rozpoczęła się dyskusja nad alternatywnymi opcjami, a podczas niedawnego spotkania w Londynie doszło do kompromisu.

„Sky Sports” informowało, że podczas spotkania przeprowadzono głosowanie, w którym jednomyślnie opowiedziano się za wprowadzeniem nowych zasad. Kluby będą mogły przeznaczyć do 85% swoich przychodów na transfery, wynagrodzenia i honoraria agentów. Podobny system przyjęła UEFA, która pozwala klubom biorącym udział w europejskich rozgrywkach na wydawanie 70% swoich dochodów na transfery. Latem odbędzie się walne zgromadzenie, podczas którego kluby Premier League będą dążyć do zmiany w regulaminie rozgrywek.

