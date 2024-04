Komentatorzy EURO 2024. „Trzech tenorów” skomentuje mecze Polaków

Piłkarskie EURO 2024 zbliża się wielkimi krokami. W Polsce niemiecką imprezę pokaże wyłączny ich nadawca, czyli TVP. Publiczna stacja ujawniła swoje plany odnośnie komentatorów oraz ekspertów, którzy skomentują najbliższe mistrzostwa Europy. W sumie będą mieli do przerobienia 51 spotkań. Liczba ta jest nieparzysta, ponieważ nie ma meczu o trzecie miejsce.

Komentatorzy EURO 2024 – mamy komplet

Najpierw dyrektor „TVP Sport” Jakub Kwiatkowski ujawnił, że współkomentatorami na Euro 2024 będą m.in. Marcin Żewłakow, Robert Podoliński, czy wracający po 20 latach banicji z komentarzem EURO Grzegorz Mielcarski. Dzień później poznaliśmy wszystkie pary komentatorskie zbliżających się mistrzostw Europy w piłce nożnej. Z niemieckich aren będzie słychać następujące dwójki:

Dariusz Szpakowski i Grzegorz Mielcarski;

Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow;

Mateusz Borek i Robert Podoliński;

Maciej Iwański i Radosław Gilewicz;

Sławomir Kwiatkowski i Marek Wasiluk;

Michał Zawacki i Kazimierz Węgrzyn;

Mateusz Święcicki i Wojciech Kowalewski.

Doświadczeni na dużych imprezach

Oprócz Święcickiego, pozostała szóstka komentatorów relacjonowała na antenach TVP EURO 2020. Po raz jedenasty na piłkarskie ME pojedzie Dariusz Szpakowski. Inni też mają niemałe doświadczenie z tak wielką imprezą. Dla Macieja Iwańskiego i Jacka Laskowskiego będzie to piąty turniej rangi ME, a dla Mateusza Borka czwarty. Wiemy też, kto skomentuje mecze Polaków w fazie grupowej na EURO 2024. Według „Przeglądu Sportowego” tak jak na poprzednich mistrzostwach Europy usłyszymy trójkę: Mateusz Borek, Dariusz Szpakowski oraz Jacek Laskowski. Na „pierwszy ogień”, czyli spotkanie z Holandią pójdzie dwójka Borek-Podoliński. 21 czerwca ze Stadionu Olimpijskiego w Berlinie przywitają się z nami „Szpaku” i Mielcarski. Natomiast ostatnie spotkanie fazy grupowej, czyli mecz Polska – Francja będzie opisywane słowami przez duet Laskowski – Żewłakow.

Na razie nie wiadomo, kto skomentowałby ewentualne następne mecze podopiecznych Michała Probierza po wyjściu z grupy. Wiemy też, kogo usłyszymy podczas meczu otwarcia EURO 2024 i finału rozgrywek. Inaugurujące spotkanie ME 2024 Niemcy – Szkocja zrelacjonuje Mateusz Borek. Ostatni pojedynek, a więc finał, relacjonować będzie Dariusz Szpakowski, który skomentował większość finałów od 1980 roku.

Dyrektor Kuba Kwiatkowski „Presserwisowi” podał informację, że do Niemiec pojedzie z ramienia TVP 120 osób, w tym 50 komentatorów, ekspertów, a także reporterów. W tym gronie będą m.in. nowy nabytek publicznego nadawcy Marcin Feddek, który będzie analizował grę wraz z byłym obrońcą reprezentacji Polski oraz Borussii Dortmund Łukaszem Piszczkiem. Podczas rozgrywania każdego meczu Polaków będzie nadawane specjalne studio ze stadionu, w którym wystąpią „Biało-Czerwoni”. Natomiast w bazie Polaków zlokalizowanej w Hanowerze zobaczymy czteroosobową ekipę TVP. Miejmy nadzieję, że reprezentacja wraz z ekipą telewizyjną trochę pobędą w bazie…

For. PressFocus