Makoto Hasebe kończy karierę

Makoto Hasebe to legenda Eintrachtu Frankfurt i reprezentacji Japonii. Zapowiedział, że po tym sezonie zakończy piłkarską karierę. Jest ceniony w klubie, dlatego po wszystkim ma pozostać w strukturach jako trener młodzieży.

Makoto Hasebe mówi pas

W połowie stycznia skończył 40 lat. Ponad połowę życia spędził, grając w piłkę. Nie ma fana niemieckiej piłki, który nie znałby tego zawodnika, bo prawdopodobnie odkąd interesuje się tą ligą, to Japończyk w niej jest. Występuje tam nieprzerwanie od 2008 roku. Grał jeszcze w Wolfsburgu z legendarnym duetem napastników Grafite-Edin Dzeko i nawet z naszym Jackiem Krzynówkiem! To wystarczy, by Makoto Hasebe zakończył piłkarską karierę.

ℹ️Makoto Hasebe announces retirement After nearly 700 games, including over 300 appearances for Eintracht Frankfurt, Makoto Hasebe will call time on his impressive playing career at the end of the 2023/24 season. — Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) April 17, 2024

– Po 22 latach zawodowej gry w piłkę nadszedł czas, aby zakończyć karierę. Długo zastanawiałem się nad tą decyzją i myślę, że teraz jest na to odpowiedni moment. Z dumą patrzę wstecz na wszystko, czego doświadczyłem i osiągnąłem przez te lata. Ogłoszenie mojej decyzji daje teraz zarówno mnie, jak i klubowi czas na planowanie przyszłości. W nadchodzących tygodniach całą moją uwagę skupię na ostatnich meczach sezonu.

Bogata kariera

Makoto Hasebe to wychowanek Fujieda Higashi HS. Na szerokie wody wypłynął, grając dla Urawa Red Diamond. Dla tej drużyny rozegrał ponad 150 spotkań. Wygrał Azjatycką Ligę Mistrzów. Tam się pokazał i wyruszył do Europy – konkretniej do Niemiec. W 2008 roku Japończyka sprowadził do siebie VFL Wolfsburg. Już w pierwszym sezonie udało mu się wygrać z „Wilkami” Bundesligę. Potem zaliczył nieudany pobyt w Norymberdze. Gdy przeniósł się do Eintrachtu Frankfurt, to znów stał się uznanym nazwiskiem na niemieckich boiskach. Dla „Orłów” rozegrał ponad 300 meczów, strzelił dwa gole i zanotował sześć asyst.

Liczby w ofensywie jednak nie mają aż tak wielkiego znaczenia. Był rozliczany głównie za ciężką pracę na pozycji defensywnego pomocnika. Często też był wystawiany na pozycji środkowego obrońcy w systemie z trójką i wahadłami. W Eintrachcie gra od 2014 roku, zdobył w tym klubie Ligę Europy. W tym sezonie zbiera bardzo mało minut, jest już głównie rezerwowym i większość spotkań przesiaduje na ławce nawet nie pojawiając się na murawie.

W sumie w Bundeslidze Makoto Hasebe rozegrał już 383 spotkania. Jeśli nic się złego nie wydarzy, to może być drugim za Claudio Pizarro obcokrajowcem z największą liczbą występów w tej lidze. Makoto Hasebe przez lata był również ważną postacią reprezentacji Japonii. Wystąpił aż na trzech mundialach – 2010, 2014, 2018. Po MŚ w Rosji ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery, lecz w klubie jeszcze z powodzeniem występował. W 2011 roku wygrał z kadrą Puchar Azji. W sumie dla „Samurajów” rozegrał 114 spotkań.

Fot. PressFocus