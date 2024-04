Legenda Legii odwiedziła były klub

Legia Warszawa słynie z jednej z najlepszych akademii piłkarskich w Polsce. Ostatnio Legia Training Center odwiedził… Nemanja Nikolic – były zawodnik i legenda Legii. Dlaczego? Cała wizyta miała związek z odbywaniem kursu na dyrektora sportowego, który obecnie przechodzi węgierski napastnik.

Nikolic wrócił do Legii

Węgier nie wpadł więc do swojej byłej drużyny tylko po to, aby sfotografować się z kolegami i powspominać stare dobre czasy. Odwiedziny w Legia Training Center miały na celu badanie czołowych akademii w tej części Europy, a wszystko przez kurs UEFA MIP, który ma za zadanie kształcić przyszłych dyrektorów sportowych. To właśnie tę ścieżkę po karierze chce obrać Nikolic.

Legenda?

Nikolic jest jednym z ulubieńców fanów warszawskiej Legii. Co prawda w klubie występował zaledwie przez dwa lata, jednak najwidoczniej to wystarczy, aby tak bardzo wkupić się w łaski fanów ze stolicy. Trafił przede wszystkim na świetny, bardzo owocny okres, gdyż dwa razy zdobył mistrzostwo Polski, raz Puchar Polski oraz dzierżył koronę króla strzelców. Ostatecznie napastnik w barwach warszawskiej ekipy rozegrał 86 meczów, w których zdobył aż 55 bramek, co daje statystykę ponad jednej bramki na mecz. Warto pamiętać także, że Nikolic reprezentował Legię w rozgrywkach fazy grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 2015/16. Stworzył też słynny duet snajperów z Aleksandarem Prijoviciem.

Spotkania, spotkania, spotkania…

Czas, który Nikolic spędził w Legia Training Center w Książenicach z pewnością należał do produktywnych. Węgierski snajper spotkał się z wpływowymi postaciami ze świata warszawskiego klubu, takimi jak Jacek Zieliński, a więc obecny dyrektor sportowy Legii albo też Marek Śledź, który specjalizuje się w nadzorze działania akademii drużyny. Nie zabrakło jednak również mniej formalnych spotkań, jak to z Michałem Kucharczykiem grającym w III-ligowych rezerwach, z którym Nikolic świetnie dogadywał się na boisku.

Obaj panowie wyglądali na bardzo szczęśliwych ze spotkania i zupełnie nie ma co się dziwić z takiego faktu, gdyż zawodnicy spotkali się z sobą po latach. Nikolic obejrzał również trening pierwszej drużyny, który akurat w odbywał się w Legia Training Center.

