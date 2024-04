Mistrz świata wraca do gry… przed sześćdziesiątką

Mistrz świata z 1994 roku Romario wraca do grania w piłkę nożnej. 58-latek nie będzie jednak grał w zespole oldbojów, a w barwach występującej w drugiej lidze rozgrywek stanowych Rio de Janeiro Americe RJ. W tym klubie Romario będzie grał wraz ze swoim synem Romarinho.

Spełnił marzenie ojca

Karierę piłkarską Romario oficjalnie zakończył w styczniu 2010 roku w 44 lat. Cztery miesiące wcześniej został on zawodnikiem America RJ, co było zaskoczeniem, bowiem już w marcu 2008 roku Romario ogłosił rozbrat z piłką. Kilka miesięcy później Romario pożegnał ojca, którego marzeniem było, by jego syn zagrał w klubie z Rio de Janeiro. Romario spełnił życzenie swojego nieżyjącego ojca przechodząc po roku emerytury do Ameriki. Choć w jej barwach zaliczył tylko niecałe pół godziny, sięgnął po mistrzostwo drugiej ligi rozgrywek stanowych.

Kariera polityczna

Tuż po zakończeniu kariery Romario zaangażował się w życie polityczne. W 2010 roku startował on do Izby Deputowanych z listy Brazylijskiej Partii Socjalistycznej i był szóstym najczęściej wybieranym kandydatem w Rio de Janeiro. Po czterech latach ogłosił swoją kandydaturę do senatu, a w wyborach otrzymał najwięcej głosów spośród kandydatów startujących z Rio w historii.

W tym samym czasie Brazylia organizowała mistrzostwa świata w piłce nożnej, a Romario sprzeciwiał się kandydaturze swojego kraju. Mistrz świata z 1994 roku sugerował, że organizacja tego wydarzenia ma służyć jako forma prania pieniędzy, a Brazylia nabyła mundial za sprawą korupcji. To samo zresztą twierdził o mundialu organizowanym w Rosji, zarzucając ”kradzież imprezy” Anglii. W następnych latach Romario dwukrotnie zmieniał partie. W 2018 roku startował w wyborach na gubernatora Rio de Janeiro, gdzie jednak zajął dopiero czwarte miejsce.

Powrót po latach

Na początku 2024 roku Romario po kilkunastu latach wrócił do Ameriki RJ, zostając prezydentem klubu. Legendarny piłkarz za biurkiem długo jednak nie wysiedział i po trzech miesiącach klub z Rio de Janeiro ogłosił, że Romario dołączy do kadry zespołu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Brazylijczyk ma już na karku 58 lat.

Um novo capítulo em nossa história! 🩸 Romário, aos 58 anos, está inscrito como o mais novo jogador do America! Nosso presidente se juntará ao elenco em busca dos nossos objetivos na temporada. SANGUE! pic.twitter.com/boCNl5btd3 — America Football Club (@AmericaRJ) April 17, 2024

W barwach Ameriki RJ Romario będzie występowałem wraz ze swoim synem, 31-letnim Romarinho, który do klubu z Rio trafił przed startem sezonu 2024. Obaj panowie występować będą na poziomie drugiej ligi, jednak nie na szczeblu centralnym. Amerika RJ występuje bowiem w rozgrywkach ”Carioca 2”, gdzie grają drużyny ze stanu Rio de Janeiro. Cztery najlepsze zespoły na koniec sezonu grają w play-offach, a zwycięzca awansuje do stanowej ekstraklasy.

