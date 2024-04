Raków Częstochowa z sensacyjnym transferem?

Raków Częstochowa ma problem z obsadą bramki mimo posiadania trzech golkiperów. Niedawno urazów doznali Vladan Kovacevic i Muhamed Sahinović. W klubie pozostał tylko młody Kacper Bieszczad, który na początku kwietnia spalił się jednak występem przeciwko Radomiakowi (1:2). Wobec tego aktualni mistrzowie Polski rozważają transfer medyczny.

Raków Częstochowa ma problemy

Ostatnie tygodnie to szczególnie trudny czas dla mistrzów Polski. Podopieczni trenera Dawida Szwargi od ponad miesiąca nie potrafią wygrać meczu. W ostatnich pięciu spotkaniach „Medaliki” zanotowały aż trzy remisy – w tym w ostatniej kolejce z Legią 1:1 – i zajmują dopiero piąte miejsce w tabeli.

W tym wszystkim dochodzą jeszcze problemy kadrowe. Najgorzej wygląda obsada bramki. Vladan Kovacević po raz ostatni wystąpił pod koniec marca przeciwko Ruchowi Chorzów (1:1). Serb zmaga się z urazem przeciążeniowym kolana i przechodzi intensywną rehabilitację. Nie wiadomo więc kiedy Bośniak wróci do gry.

Jego rodak Muhamed Sahinović zaliczył zaś słodko-gorzki występ przeciwko Legii, bowiem doznał on podczas meczu urazu. Sahinović naderwał mięsień czworogłowy i będzie wyłączony przez cztery tygodnie. To sprawia, że do dyspozycji trenera Szwargi pozostał tylko Kacper Bieszczad. Ten jednak nie gwarantuje spokoju w bramce, czego próbkę widzieliśmy podczas wyjazdowego meczu z Radomiakiem (1:2).

Dusan Kuciak wróci do Ekstraklasy?

W związku z tym pojawiły się pogłoski o możliwym transferze medycznym do klubu. Jak podaje Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl” Tomasz Włodarczyk, Raków Częstochowa chce sprowadzić do siebie Dusana Kuciaka. 38-letni Słowak jest obecnie graczem Lechii Gdańsk. Jednak klub występujący na zapleczu Ekstraklasy nie ma mieć nic przeciwko, by Kuciak opuścił ich szeregi. Ma to związek z faktem, że od ponad roku nie zagrał on w jej barwach. Jego ostatni występ przypada na maj 2023 roku. Wobec tego zasadne będzie pytanie – czy Raków Częstochowa wie, co robi?

Jeśli pogłoski się sprawdzą, 38-latek po niemal roku wróci do Ekstraklasy, w której zaliczył 327 występów. W latach 2011-16 Kuciak był bramkarzem Legii Warszawa. Z „Wojskowymi” Słowak wywalczył trzy tytuły mistrza Polski oraz cztery Puchary Polski. Z powodzeniem grał także w europejskich pucharach. Po roku nieudanego pobytu w Hull City, w lutym 2017 roku Kuciak wrócił do Ekstraklasy, gdzie aż do maja 2023 roku występował wraz z Lechią Gdańsk.

fot. PressFocus