West Ham – Bayer Leverkusen 18.04 – Typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie i kursy na mecz West Ham – Bayer Leverkusen. Dużo się dzieje na piłkarskich boiskach, nie tylko weekendowo. Przed nami czwartek i o godzinie 21:00 na London Stadium West Ham na pokładzie z Łukaszem Fabiańskim zagra rewanżowy mecz z Bayerem Leverkusen. Koniecznie zobacz typy bukmacherskie na to spotkanie. Zapraszam do artykułu!

Tutaj mamy spotkanie numer dwa na etapie ćwierćfinału i ten mecz zadecyduje, kto znajdzie się w półfinale Ligi Europy. Poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko przez niemiecki zespół, ale sprawa awansu jest cały czas otwarta. Emocje na pewno gwarantowane!

West Ham – Bayer Leverkusen – typy bukmacherskie

Bayer Leverkusen jest w znacznie lepszej sytuacji przed tym rewanżem, ponieważ u siebie „Aptekarze” wygrali 2:0. Cały ten sezon 2023/2024 jest piękną historią tego klubu, ponieważ pod wodzą Xabiego Alonso zdobyli pierwszy raz w historii tytuł mistrzowski i notują kapitalną serię ponad 40 spotkań bez porażki we wszystkich rozgrywkach. Ich ostatni mecz ligowy w Bundeslidze był koncertem, bo rozbili 5:0 Werder Brema. Cały czas jest szansa zdobycia potrójnej korony, bo jest jeszcze Liga Europy, ale także Puchar Niemiec, gdzie czeka ich wielki finał. Leverkusen może przynajmniej pochwalić się wywalczeniem awansu w 13 z 14 dwumeczów UEFA, w których przystępowali do drugiego meczu na wyjeździe z przewagą. Myślę, że z takim kapitalnym sezonem ciężko uwierzyć, że oni to przegrają. Ten zespół po prostu nie ma słabych punktów, ale także większe problemy z kontuzjami omijają ich szerokim łukiem. Patrząc na Bundesligę: 25 zwycięstw i tylko 4 remisy, a stosunek bramkowy (74:19) mówi sam za siebie. W LE wygrywają wszystko poza wyjazdem do Azerbejdżanu i remisu 2:2 z Karabachem. Nieraz pokazali, że potrafią wracać z dalekiej podróży i odwracali losy spotkania.

West Ham w europejskich pucharach zawodził przede wszystkim na wyjazdach, bo przegrali trzy mecze: z Leverkusen, Freiburgiem czy Olympiakosem. Jednak z całym szacunkiem do tych drużyn, teraz jest znaczny większy kaliber jeśli chodzi o „Aptekarzy”. Zespół z Londynu w Premier League zajmuje dopiero 8. miejsce, ale przegrali aż 11 spotkań, a na własnym stadionie wcale nie spisują się zbyt dobrze, bo na 17 spotkań wygrali tylko 6 razy. Cztery ostatnie pojedynki to porażka i trzy remisy. Defensywa do najsolidniejszych nie należy, bo wyciągali piłkę 25 razy z własnej bramki. Ogółem ich forma w ostatnich tygodniach wygląda kiepsko: na dziewięć spotkań wygrali tylko dwa mecze. Nie widzę tutaj wielkich szans dla gospodarzy przy takiej formie niemieckiego zespołu, który jest najskuteczniejszy dotychczas w całej Europie. Oni piszą piękną historię i pójdą za ciosem. Wygrana Bayeru.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie West Ham – Bayer Leverkusen

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem West Ham – Bayer Leverkusen. Koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów łączonych w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki lub asystę, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Victor Boniface po kursie 1.85 w Betfan.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Obie ekipy są w niezłej formie, dlatego zapowiada się elektryzujący pojedynek dwóch utytułowanych klubów. Stawką awans do półfinału Ligi Europy. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie West Ham – Bayer Leverkusen

Bayer jest niepokonany w Lidze Europy, wygrali wszystkie spotkania oraz pojedynku z Karabachem 2:2.

W każdym spotkaniu strzelali przynajmniej jednego gola

West Ham wygrał wszystkie domowe mecze. Czy tak będzie tym razem?

Dotychczas obie drużyny grały między sobą dwa razy i za każdym razem wygrywał Bayer Leverkusen.

Przewidywane składy West Ham – Bayer Leverkusen

West Ham : Fabiański; Zouma, Aguerd, Cresswell; Coufal, Alvarez, Soucek, Ward-Prowse, Johnson; Kudus, Antonio

: Fabiański; Zouma, Aguerd, Cresswell; Coufal, Alvarez, Soucek, Ward-Prowse, Johnson; Kudus, Antonio Bayer Leverkusen: Hradecky; Kossounou, Tah, Stanisic; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Wirtz, Adli; Boniface

