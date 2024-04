Kimmich wysyła Bayern do ćwierćfinału. U Bawarczyków jeszcze nie wszystko stracone

Jednym z dwóch zamykających ćwierćfinałową fazę Ligi Mistrzów było starcie Bayernu z Arsenalem. Pierwszy mecz zakończył się remisem 2:2 i to ”Kanonierzy” mogli mówić o niedosycie. Jednak w rewanżu podopieczni Mikela Artety zaprezentowali się znacznie słabiej i ulegli 0:1. Pierwszy od czterech lat awans Bayernu do półfinału zapewnił swoim trafieniem Joshua Kimmich.

Thomas Tuchel miał przed rewanżem nieco ograniczone pole manewru. Już w 9. minucie pierwszego meczu z Arsenalem żółtą kartkę obejrzał Alphonso Davies, co oznaczało, że Kanadyjczyk nie wystąpi w rewanżowym starciu. W drugiej połowie kontuzji uda doznał strzelec bramki na 1:1 Serge Gnabry, a Tuchel już na pomeczowej konferencji dał do zrozumienia, że Niemca czeka dłuższa przerwa w grze. Z kolei w przedzielającym oba starcia z Arsenalem ligowym meczu z Kolonią (2:0) kontuzji przywodziciela doznał Kingsley Coman i prawdopodobnie nie wystąpi już w tym sezonie. Francuza czeka teraz walka z czasem, by zdążyć wykurować się przed Euro.

Dziurę po Daviesie Tuchel załatał Noussairem Mazraouim, dla którego lewa strona obrony nie jest naturalną pozycją. Marokańczyka asekurować miał Raphael Guerreiro, którego Tuchel zaskakująco wystawił na lewym skrzydle. Poza grą na lewej obronie Portugalczyk znany jest także z występów w środku pola i to właśnie jako ”szóstka” przed kilkoma dniami strzelił gola w meczu z Kolonią.

W ligowym meczu z Aston Villą Arsenal stracił dwie bramki w samej końcówce, tym razem podopieczni Mikela Artety mogli przegrywać już w 4. minucie. Leroy Sane wycofał do ustawionego na skraju pola karnego Joshuę Kimmicha, a ten ”miękko” zacentrował w kierunku Harry’ego Kane’a. Anglik z bliskiej odległości uderzył ”z woleja”, lecz piłka po jego strzale przeleciała obok bramki.

Dopiero po niemal 20 minutach doczekaliśmy kolejnego groźnego ataku. Raphael Guerreiro przedarł się z piłką przy linii bocznej i po odegraniu Jamala Musiali rozpoczął indywidualną szarżę pod bramkę Arsenalu. W polu karnym Portugalczyk wypuścił wbiegającego z lewej strony Mazraouiego, a ten oddał uderzenie lewą nogą, które zostało zablokowane przez Bena White’a.

Niepozorny strzał Martina Odegaard z 29. minuty sprawił Manuelowi Neuerowi niemałe problemy. Takehiro Tomiyasu przedarł się przez kilku rywali i zagrał piłkę do Norwega. Kapitan Arsenalu oddał uderzenie lewą nogą z dystansu, a futbolówka odbiła się od Leona Goretzki, zmieniając przez to tor lotu. Neuer sparował lecącą w światło bramki piłkę, a po chwili uratował ją przed wyjściem poza linię końcową, dzięki czemu Arsenal nie otrzymał rzutu rożnego.

Harry Kane has had fewer touches (5) than any other player on the pitch so far in #BAYARS.

Two of his five touches have been shots, though. Everyone else on the pitch has had just three shots between them. pic.twitter.com/8ZMxH0a7Go

— Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 17, 2024