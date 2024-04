Barcelona bez awansu na KMŚ. Wiemy, kto wskoczy w ich miejsce

Przegrywając u siebie z PSG Barcelona nie tylko odpadła z Ligi Mistrzów, ale też zaprzepaściła szansę na awans do KMŚ. Za udział rozgrywkach klub mógł otrzymać nawet 50 milionów euro. W ich miejsce wskoczyło Atletico Madryt.

Znamy europejskich reprezentantów

Mimo porażki z Borussią Dortmund i odpadnięcia z Ligi Mistrzów Atletico Madryt wyprzedziło Barcelonę w rankingu UEFA i zyskało kwalifikację do prestiżowego turnieju. Barcelona również mogła zakwalifikować się do zreformowanych Klubowych Mistrzostw Świata poprzez pokonanie PSG. ”Barca” jednak w jeszcze gorszym stylu pożegnała się z Ligą Mistrzów, w fatalnym stylu ulegając przed własną publicznością aż 1:4 (4:6 w dwumeczu).

Europa miała do obsadzenia jeszcze jedno miejsce. W grze były Arsenal oraz Salzburg. ”Kanonierzy” musieliby jednak wygrać Ligę Mistrzów, co już wiemy, że się nie wydarzy. Podopieczni Mikela Artety pożegnali się z tymi rozgrywkami po wyjazdowej porażce z Bayernem 0:1 (2:3 w dwumeczu). Tym samym to najbardziej utytułowany austriacki klub zagra w Klubowych Mistrzostw Świata. Skąd w ogóle obecność Salzburga? Ano stąd, że istnieje limit. W turnieju mogą wystąpić maksymalnie dwie ekipy z jednego kraju. Wyjątkiem byłby tryumf w Lidze Mistrzów. Chelsea jest teraz przeciętna i nawet nie gra w pucharach, ale zagra dlatego, że… wygrała finał Champions League 2020/21. Poniżej lista uczestników podana przez Fabrizio Romano.

🚨 OFFICIAL: Arsenal are out of the Clubs’ World Cup after tonight. 🇦🇹 RB Salzburg access to the World Cup. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City, Chelsea.

🇪🇸 Real Madrid, Atlético Madrid.

🇩🇪 Bayern, Borussia Dortmund.

🇫🇷 Paris Saint-Germain.

🇮🇹 Inter, Juventus.

🇵🇹 Benfica, Porto.

Pozostali uczestnicy

– z Ameryki Południowej mamy już brazylijskie trzy ekipy: Flamengo, Palmeiras i Fluminense (jako zwycięzcy Copa Libertadores 2021, 2022 i 2023; stąd ograniczenia „krajowe” nie obowiązują), a dołączą do nich jeszcze trzy drużyny – dwie z rankingu i wygrany Copa Libertadores 2024

– Azję reprezentować będą z kolei saudyjskie Al-Hilal i japońska Urawa Reds, a także zwycięzca trwającej Ligi Mistrzów AFC oraz najlepiej sklasyfikowany zespół z ostatnich czterech lat, czyli południowokoreański Ulsan HD

– z Afryki dołączą egipskie Al-Ahly Kair i marokańskie Wydad Casablanca oraz zwycięzca tegorocznej afrykańskiej edycji Ligi Mistrzów i jeden zespół z kontynentalnego rankingu

– CONCACAF reprezentować będą meksykańskie Monterrey i Leon oraz amerykańskie Seattle Sounders (zwycięzcy Ligi Mistrzów 2021, 2022 i 2023) oraz zwycięzca obecnie trwającej edycji Champions League

– z Oceanii mamy jednego rodzynka – Auckland City z Nowej Zelandii

– gospodarze z USA również wyznaczą swojego przedstawiciela

Pierwsze po reformie Klubowe Mistrzostw Świata odbędą się w 2025 roku w Stanach Zjednoczonych. Wezmą w nich udział 32 zespoły i będzie to taki mały klubowy mundial. Turniej potrwa od 15 czerwca do 13 lipca.

