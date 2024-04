AS Roma – AC Milan 18.04 – Typy bukmacherskie

Totalbet kurs 1.70 AS Roma - AC Milan BTTS TAK Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz AS Roma – AC Milan. Giallorossi są na najlepszej drodze do zagrania w półfinale europejskiego pucharu po raz trzeci z rzędu. Wyczyn godny podziwu, ale od tego dzieli ich co najmniej 90 minut na stadionie Olimpijskim z Milanem. Goście są pod ścianą i nie mogą tu kalkulować. Milan potrzebuje skuteczności jak w meczu z Sassuolo. Który włoski klub zagra w półfinale Ligi Europy? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na ten niezwykle emocjonujący pojedynek.

➡️ Załóż konto w TotalBet z kodem promocyjnym GRAMGRUBO, a za pierwsze trzy kupony otrzymasz zwrot za porażkę na konto główne do wypłaty! Kliknij w poniższy baner po szczegóły ⬅️

AS Roma – AC Milan – typy bukmacherskie

AS Roma w ostatnim czasie daje swoim kibicom sporo powodów do zadowolenia. W pierwszym starciu tego dwumeczu udało im się wygrać 1:0 na trudnym terenie w Mediolanie. W Serie A również notują dość dobry okres, bo zwyciężyli w derbowym pojedynku z Lazio, zremisowali z Lecce, a jeszcze wcześniej wygrali z Sassuolo. To wszystko powoduje, że Roma cały czas jest w grze o europejskie puchary i powalczy o miejsce w TOP4 na koniec sezonu. Na ten moment lepsza jest Bologna, która ma cztery punkty przewagi nad Rzymianami, więc jest to strata do odrobienia.

AC Milan zawiódł w pierwszym meczu i teraz przed nimi niezwykle trudne wyzwanie. Porażka przed własną publiką zawsze trochę obniża morale, zwłaszcza, że w lidze w ostatnim czasie zremisowali z Sassuolo, po serii aż pięciu wygranych z rzędu! Klub z Mediolanu zajmuje w tym momencie 2. miejsce w tabeli, choć walka o tytuł mistrzowski już dawno została rozstrzygnięta. Dziś powalczą o sukces w Lidze Europy, ale najpierw muszą odrobić stratę z pierwszego meczu.

Myślę, że czeka nas do ofensywne starcie, w którym goście nie będą mieli nic do stracenia. Milan musi szybko odrobić straty, bo defensywa Romy w ostatnim czasie spisuje się naprawdę przyzwoicie. Jeśli uda im się szybko strzelić gola, kwestia awansu pozostanie otwarta. Mój typ na to starcie to BTTS po kursie @1.70 w ofercie legalnego bukmachera Totalbet.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie AS Roma – AC Milan

Totalbet standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem AS Roma – AC Milan. Koniecznie trzeba zajrzeć również do zakładów na strzelców w tym meczu. Największe szanse na trafienie ma Romelu Lukaku po kursie @2.99.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Goście od początku będą musieli zabrać się za odrabianie strat, więc można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek. Jeśli gospodarze chcą wywalczyć awans do kolejnej, muszą zagrać ostro i nie dopuścić do szybkiej straty gola.

Statystyki na typy bukmacherskie AS Roma – AC Milan

Roma jest niepokonana od czterech spotkań

Milan w ostatnich pięciu meczach zanotował trzy zwycięstwa, remis i porażkę

W ostatnich pięciu meczach między tymi ekipami cztery razy padł BTTS

Jeśli chodzi o mecze bezpośrednie, to tak wygląda historia ostatnich pojedynków:

Przewidywane składy AS Roma – AC Milan

AS Roma: Patricio – Karsdorp, Mancini, Smalling, Angelino – Cristante, Paredes, Pellegrini – El Shaaraway, Lukaku, Dybala



Patricio – Karsdorp, Mancini, Smalling, Angelino – Cristante, Paredes, Pellegrini – El Shaaraway, Lukaku, Dybala AC Milan: Maignan – Calabria, Gabbia, Tomori, Hernandez – Bennacer, Adli – Pulisic, Loftus-Cheek, Leao – Giroud

Fot. PressFocus