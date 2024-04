Oficjalnie: Gwiazda Lazio z nową umową

Lazio w ten sezon wchodziło jako wicemistrz Włoch i ci, którzy śledzą Serie A wiedzieli doskonale, że będzie bardzo ciężko powtórzyć to osiągnięcie „Biancocelestim”. Nie mylili się – rzymianie notują sezon, który jest bardzo w kratkę. Z reguły w ostatnich latach zawodzili w Europie – w obecnej kampanii dość szybko zapewnili sobie fazę pucharową Ligi Mistrzów. Teraz, gdy walczą jeszcze o Europę, przedłużyli umowę z Mattią Zaccagnim.

Gwiazda Lazio z nową umową

Mattia Zaccagni podpisał nową umowę z Lazio do 2029 roku. To duży dowód uznania ze strony Claudio Lotito, który przedłużył już kolejną gwiazdę na najbliższe lata w swoim klubie, po Ivanie Provedelu (umowa do 2027). 28-latek zdecydowanie odnalazł w Rzymie swoje miejsce na ziemi i fani „Biancocelestich” bardzo ucieszą się z takiej nowiny. Gwarantuje to pewną ciągłość dla drużyny, obecnie trenowanej przez Igora Tudora.

Mattia Zaccagni przybył do Rzymu w 2021 roku, na zasadzie wypożyczenia z Hellasu. W Weronie, skrzydłowy znacząco się wyróżniał, przykuwając uwagę choćby Milanu. Z okazji skorzystało wtedy Lazio. Zaccagni, aktualnie 28-letni, jest jedną z kluczowych postaci rzymian.

W swojej karierze dwukrotnie swoimi bramkami wygrywał dla klubu derby Rzymu – ostatnim razem stało się to w Coppa Italia w styczniu bieżącego roku. Jak się później okazało, były to ostatnie derby Rzymu dla Jose Mourinho.

Skrzydłowy w barwach Lazio zagrał 112 razy, strzelił 20 goli i zaliczył 14 asyst. Jego dobra gra w Rzymie zaprocentowała powołaniem do kadry narodowej, ale ma on na koncie jedynie cztery występy od 2022 roku i bywa on mimo dobrej dyspozycji regularnie pomijany.

