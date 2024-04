Rewolucyjny pomysł IFAB dotyczący bramkarzy

Międzynarodowa Rada Piłkarska (IFAB) chce wyeliminować grę na czas z futbolu. Ponieważ zasada „6 sekund” w przypadku bramkarzy jest de facto martwym przepisem, to pojawiły się plany, by ukrócić „kradzież” czasu przez golkiperów. IFAB szykuje już testy, które zwiastują rewolucję w regułach gry.

Piłka nożna jest dyscypliną relatywnie konserwatywną, w której dość rzadko dochodzi do poważnych zmian. Ostatnią istotną było wprowadzenie w najważniejszych rozgrywkach systemu wideoweryfikacji VAR, a także wprowadzenie technologii dotyczącej półautomatycznego spalonego. Teraz IFAB chce przyspieszyć grę i dać nauczkę bramkarzom, którzy przetrzymują piłkę za długo, by „ukraść” czas. Obecnie w teorii istnieje przepis, który każe arbitrom dyktować rzut wolny pośredni za przetrzymywanie przez bramkarza piłki dłużej niż przez sześć sekund, jednak w zasadzie nikt na świecie tego nie egzekwuje.

Sick of keepers holding the ball for 30-40 seconds to waste time or slow down play?

The [unenforced] law says a keeper can only hold the ball for 6 seconds. Any longer and it's an indirect FK to the opposition.

We now have details of The IFAB trial to change it.

Thread. 👇 pic.twitter.com/vo7tDs5mW8

— Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) April 16, 2024