Saudyjska ekipa Al-Hilal kroczyła w sezonie 2023/2024 od zwycięstwa do zwycięstwa. Triumfalny pochód drużyny prowadzonej przez Jorge Jesusa przerwała drużyna Al-Ain ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Miało to miejsce w półfinale Azjatyckiej Ligi Mistrzów, gdzie Al-Hilal przegrało pierwsze spotkanie 2:4.

Przerwana fantastyczna seria

34 wygrane z rzędu to niebotyczny wyczyn. Seria Al-Hilal trafiała na nagłówki wielu serwisów sportowych na świecie. Serwisy sportowe pisały o rekordzie świata. Potem okazało się jednak, że rekordzistą pod względem liczby wygranych z rzędu jest dużo mniej znany turkmeński FK Arkadag, który ma na swoim koncie aż 38 zwycięstw bez remisu oraz porażki.

Turkmeński, reżimowy, piłkarski twór FK Arkadag śrubuje swój światowy rekord liczby kolejnych zwycięstw w meczach oficjalnych. Dzisiaj wygrał po raz 38, tym razem 9:0 w lidze. Nie goni go już saudyjski Al-Hilal, który przed chwilą przegrał 2:4 w AFC CL i zatrzymał licznik na 34 — Wojciech Frączek (@WojtekFraczek1) April 17, 2024

Półfinał Azjatyckiej Ligi Mistrzów

Piłkarze Al-Hilal nie dadzą rady juz dogonić wyniku FK Arkadag. Po 34 zwycięstwach „przyszła kryska na matyska”. W przesuniętym o jeden dzień półfinale Azjatyckiej Ligi Mistrzów przez warunki atmosferyczne podopieczni portugalskiego szkoleniowca Jorge Jesusa doznali goryczy porażki. W wyjazdowym starciu półfinału Azjatyckiej Ligi Mistrzów drużyna Al-Hilal uległa drużynie Al-Ain 2:4.

Już do przerwy gospodarze prowadzili 3:0 po hat-tricku Soufiane Rahimiego. Saudyjska drużyna grała w wysokiej obronie, co świetnie wykorzystywali ofensywni gracze Al-Ain. Do tego obrońcy Al-Hilal popełniali szkolne błędy, dwukrotnie faulując we własnym polu karnym. Po przerwie zaczęli grać lepiej, jednak było to za mało na Al-Ain. Malcom strzelił dla gości, lecz Alejandro „Gaku” Romero po pewnym czasie odpowiedział na 4:1. Ekipa ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich aż trzy z czterech goli strzeliła z karnych. Gol w 78. minucie Salema Al-Dawsariego był bardziej na pocieszenie.

Przerwanie serii

Niezwykle ważna porażka saudyjskiej ekipy może zwiastować brakiem awansu do finału ichniejszej wersji Ligi Mistrzów. Saudyjczycy, mimo braku porażki do meczu z drużyną z ZEA, w samym 2024 roku odrabiali straty w meczu już pięć razy na 14 spotkań. Nie będzie to więc dla nich nowa sytuacja, że muszą odrabiać wynik.

Po raz pierwszy od 21 września 2023 roku nie wygrali meczu. Porażka z Al-Ain była dla Al-Hilal pierwszym meczem bez wygranej/remisu od 11 miesięcy, a dokładnie od 23 maja 2023 roku i starcia z Al-Adalah w lidze saudyjskiej. Ich bilans zamknął się na 44 spotkaniach bez porażki. Także Jorge Jesus od długiego czasu nie wiedział, co to znaczy przegrać spotkanie. Seria Portugalczyka wyniosła 43 spotkania i zaczęła się jeszcze w poprzednim sezonie w Turcji, gdy prowadził Fenerbahce.

Al-Hilal musi zagrać dużo lepiej w rewanżu, by zagrać w najważniejszym klubowym meczu w Azji. Jorge Jesus to bardzo dobry fachowiec, ale czy odpowiednio nastawi drużynę przed rewanżem? Przekonamy się 23 kwietnia o 20:00 czasu polskiego, gdy rozpocznie się rewanżowy mecz 1/2 finału Azjatyckiej Ligi Mistrzów.

Fot. PressFocus