Roma komunikuje: De Rossi zostaje

AS Roma przed rewanżowym meczem w Lidze Europy z Milanem zakomunikowała kibicom, że Daniele De Rossi zostaje w klubie. Co ciekawe jednak, nie sprecyzowała do kiedy dokładnie będzie pełnił funkcję trenera pierwszej drużyny. Parafowanie nowej umowy to jednak kwestia kilku dni według informacji Fabrizio Romano.

Roma: De Rossi zostaje

Oto treść oświadczenia klubu:

Po spotkaniu, które odbyło się wczoraj po południu z Daniele De Rossim, mamy przyjemność ogłosić, że będzie on nadal pełnił funkcję trenera AS Roma również pod koniec obecnego sezonu i w dającej się przewidzieć przyszłości. Podczas jego krótkiej kadencji na stanowisku głównego trenera pozytywność, jak i jego przywództwo wywarło wpływ na cały klub, kontynuował opowieść o jego niezwykłej historii z Romą. Przywództwo Daniele charakteryzuje się szacunkiem i odwagą, a jego siła i zaufanie, głęboko zakorzenione w klubie, są zgodne z niezrównanymi wartościami Romy, miasta i naszych fanów. Będziemy nadal współpracować z coraz większym zaangażowaniem, aby zapewnić przyszłość, na którą zasługują kibice AS Roma. Nie moglibyśmy być bardziej szczęśliwi, mogąc zbudować długoterminowy projekt z Daniele. Dalsze szczegóły zostaną podane w nadchodzących dniach.

Fabrizio Romano podał, że nowa umowa (jeszcze formalnie tymczasowego) szkoleniowca stołecznej drużyny będzie podpisana za kilka dni. Rzymski dziennikarz Jacopo Aliprandi zakomunikował z kolei, że sam De Rossi nie wiedział nic o ogłoszeniu ze strony klubu, nie spodziewał się go zwłaszcza na kilkanaście godzin przed jakże ważnym meczem z Milanem (Roma broni jednobramkowej wyjazdowej przewagi).

La notizia del rinnovo è stata una sorpresa anche per #DeRossi. Naturalmente in positivo. Perché al di là della costante dimostrazione di apprezzamento da parte dei #Friedkin, anche il tecnico non si aspettava questa novità alla vigilia della sfida col Milan. E invece Dan… pic.twitter.com/CXNGvKrVCn — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) April 18, 2024

Daniele De Rossi to legenda tego klubu. Występował tu przez 20 lat. Kibice bardzo się z nim utożsamiają, a szczególnie po tak dobrych wynikach. To kolejna pozytywna niespodzianka ze strony amerykańskich właścicieli Romy po zatrudnieniu Jose Mourinho. Angaż jednego z najlepszych trenerów w historii pozwolił wejść Romie rodziny Friedkin na nowy poziom. Roma osiągnęła dwa finały europejskie (jeden wygrany), a także zaczęła co mecz wyprzedawać bilety na mecze domowe. W skrócie mówiąc – w Rzymie moda na Romę przez to wróciła.

Daniele De Rossi przejął Romę od „The Special One’a” po porażce 1:3 z Milanem w meczu ligowym w styczniu. Od tamtej pory, jego bilans na ławce „Giallorossich” wynosi 10 zwycięstw, cztery remisy i dwie porażki (bilans bramkowy 33:14)*. Zbliżył Romę do strefy Ligi Mistrzów (5. miejsce w Serie A) i przeszedł z nią udanie przez dwie rundy w Lidze Europy (Feyenoord i Brighton). Wykonuje w Rzymie naprawdę dobrą robotę, za którą został doceniony.

*nie licząc niedokończonego z powodu problemów zdrowotnych Evana N’Dicki spotkania wyjazdowego z Udinese

Fot. PressFocus