Bramkarz ukarany za… przytulenie kibicki

Bramkarz Esteghlal oraz reprezentacji Iranu Hossein Hosseini został ukarany przez federację. Powodem było… przytulenie kibicki, która wraz z grupą osób wbiegła na murawę podczas meczu z Aluminium Arak. 31-latek został zawieszony na jeden mecz oraz musi zapłacić około siedem tysięcy euro grzywny.

Na skutek rewolucji islamskiej od ponad 40 lat w Iranie łamane są prawa człowieka. Dyskryminacją szczególnie dotknięte są kobiety, które zmusza się do zawierania małżeństw we wczesnym wieku, nie chroni się ich przed przemocą domową, gwałtami, czy też nakazuje się im zasłaniać twarz hidżabami. W kraju funkcjonuje ”policja moralności”, która kara obywatelki za nieprzestrzeganie tej zasady.

Dopiero w 2019 roku, po raz pierwszy od rewolucji islamskiej, kobiety mogły pojawić się na trybunach, by wspierać piłkarską reprezentację Iranu. Na mundialu w Katarze Iranki pojawiały się na stadionach, lecz wiele z nich oficjalnie zgłosiło do FIFA, że są śledzone przez tajemniczych mężczyzn. Do organizacji wpłynęła skarga związana z łamaniem praw człowieka w związku z wykonywaniem im zdjęć.

Tym bardziej ryzykowny był czyn jednej z kobiet, która podczas meczu irańskiej ekstraklasy pomiędzy Aluminium Arak a Esteghlalem Teheran wbiegła wraz z grupą osób na murawę. Mimo próby odciągnięcia kibicki przez służby biegła ona w stronę bramkarza Esteghlalu i zarazem reprezentanta Iranu Hosseina Hosseiniego, który bronił chociażby na mundialu w Katarze w meczach z Anglią oraz Walią. Golkiper objął kobietę i wykazywał niezrozumienie wobec agresywnych mężczyzn. Hosseini wdał się w awanturę z mundurowymi i prawie doszło do rękoczynów.

🤗 In an act of incredible courage, a younger Iranian female fan runs towards Esteghlal’s Hossein Hosseini, who hugs her.

This is an incredibly courageous act by the female fan and goalkeeper in the Islamic Republic of Iran. ❤️pic.twitter.com/x7QpTAATsI

— Persian Soccer (@prznsoccer) April 12, 2024