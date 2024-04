Słynne drużyny EURO. Dania 1992

Turniej Euro’ 92 rozgrywany w Szwecji przypadł na bardzo ciekawy czas. Nikt jednak nie przypuszczał, że piłkarski świat do dziś będzie wspominać jego zwycięzcę jako jedną z najwspanialszych historii w futbolu. Dania nie była zupełnie nieprzygotowana, aby wystąpić na turnieju, wbrew wielu mitom, ale raczej nikt nie był gotów na to, co finalnie wydarzyło się w Szwecji. Zapraszam na opowieść o drużynie, która zatrzymała remont, a także śni się po nocach do dziś Prosineckiemu, Saviceviciowi czy Bobanowi…

Realia roku 1992

Polska uczyła się demokracji. Dwa lata wcześniej wybrała nowego prezydenta, trzy lata wcześniej udało się przeprowadzić pierwsze częściowo wolne wybory do parlamentu. Lada moment otworzyć miał się pierwsza restauracja McDonald’s, światowej sieciówki. Powiem świeżości w kraju, często z racji na historię kojarzonego bardziej z zacofanym Wschodem niż nowoczesnym Zachodem.

W Europie dopiero co zaprzestano produkcji Trabanta oraz Wartburga. w Stanach Zjednoczonych na szczyt na dobre wdrapało się Chicago Bulls z Michaelem Jordanem, a 35-letni Larry Bird skończył z koszykówką. Związek Radziecki przestał istnieć. Świat muzyki stracił Freddy’ego Mercury’ego, Andrzeja Zauchę czy Adę Rusowicz. W polskiej polityce, Lech Kaczyński zarządzał NIK-iem, a Hanna Gronkiewicz-Waltz Narodowym Bankiem Polskim.

Osobną część należy poświęcić tutaj Jugosławii. Po śmierci Josipa Broz-Tity ożyły narodowościowe idee niepodległościowe. Do tego, w kraju było spore zadłużenie, wielu obywateli żyjących na skraju ubóstwa, a także w zastraszającym tempie postępowała inflacja. Mieszkańcy Jugosławii potrzebowali nieco ponad dekady, aby w dość szybkim czasie podzielić się na swoje narodowości. W końcu był to region geograficzny iście multikulturowy. Różne wyznania, języki, a nawet alfabety.

Duńczycy na Euro’92 – występ na imprezie po wejściu kuchennymi drzwiami

Nie obyło się jednak, jak to w konfliktach bywa, bez rozlewu krwi. Skrajnie negatywnie nastawiony do wyznawców islamu radykał jakim był Slobodan Milosević od roku wspierał obywateli serbskich w walkach z innymi nacjami republiki. W momencie rozpoczęcia Euro, niepodległość ogłosiły już Słowenia, Chorwacja, Macedonia, a także Republika Bośnii i Hercegowiny (oni jako jedyni z grona już w 1992 roku).

Doprowadziło to 10 dni przed turniejem do finalnego wycofania Jugosławii z turnieju. Warto wspomnieć, że do tego państwa należeli wtedy tacy zawodnicy jak Sinisa Mihajlović, Vladimir Jugović czy Darko Pancev – oczywiście poza wymienionymi w leadzie zawodnikami. Crvena Zvezda rok przed Euro wygrała Puchar Europy. Jugosławia w przypadku występu na turnieju w Szwecji spokojnie mogła bić się nawet o tytuł. Pozostanie to jednak czołowym tematem „gdybologów” na tematy piłkarskie lat 90.

Yugoslavia at Euro 1992. What might have been. Some world class stars on the pitch. Players became a huge part of teams across the big leagues. @OldSchoolPanini pic.twitter.com/Y202QLoxYj — Chaos, Controversy and THAT Kung Fu Kick (@9495_Book) July 23, 2023

30 maja 1992 roku, rezolucja Organizacji Narodów Zjednoczonych numer 757 doprowadziła do tego, że dzień później UEFA wysłała Duńczykom faks. Można domyślać się jedynie jaka była treść, ale w każdym razie – „Duńczycy, Jugosławia zostaje wykluczona z wszelkich zawodów sportowych, więc pakujcie walizki, bo wystąpicie na mistrzostwach Europy w Szwecji”. Ich miejsce zajęła Dania, druga drużyna eliminacyjnej grupy piłkarzy z Bałkanów.

Trener kadry Danii Richard Moller Nielsen, telefon od federacji dostał podczas remontu. W domu, przy pracy, z narzędziami. Skończył grać w piłkę w wieku 25 lat. Całe piłkarskie życie spędził w Odense, zagrał dwukrotnie dla kadry narodowej i jego karierę zahamowała poważna kontuzja – historia znana doskonale z polskich podwórek w przypadku naszych ojców, wujków. Jako trener, także wiele lat spędził w Odense, dokładnie trzynaście. Zdobył tam dwa mistrzostwa kraju i jeden puchar. Do dziś, Odense zdobyło raptem jeden tytuł więcej.

Ciekawa historia wiąże się tutaj z braćmi Laudrup. Brian miał już dość grania dla kadry po nieudanych pierwotnie kwalifikacjach. Jak przekonał go Moller-Nielsen? „Zaprowadzę Cię do zwycięstwa w mistrzostwach Europy” .

Michael czuł, że mosty były spalone, nie miał radości z gry w kadrze, męczył się. Trener jednak próbował, brat także. Ogółem panowało przekonanie, że Michael, ma za duży wpływ na grę, zajeżdżało to . Sam piłkarz chciał brac udział w każdej akcji zespołu, ale finalnie na boisku brakowało pojęcia drużyny. Moller-Nielsen i Brian robili co mogli, aż do dnia zgłoszenia nazwisk – 5 czerwca. Michael stał przy swoim.

Euro’92 – pogadajmy o piłce

Turniej 10 czerwca rozpoczęli bez niego. Dla wielu był to szok. W końcu to był piłkarz z samego szczytu. Barcelona, wygrany Puchar Europy, kadrze przydałaby się pomoc, skoro dostali w spadku miejsce na turnieju.

Planem jednak na turniej w Szwecji było dla Mollera Nielsena zbudowanie monolitu. Michael Laudrup był jaki był, ale ograniczał kadrę – z takiego założenia wychodził szkoleniowiec. Paradoksalnie więc, twarde trzymanie się własnego zdania przez bardziej znanego z braci wyszło doświadczonemu szkoleniowcowi na dobre.

W Szwecji wolno było jeszcze odgrywać do bramkarza, a za wygrane były 2 punkty. Peter Schmeichel miał uważać to za najważniejszy przepis w historii piłki od czasu sprecyzowania przepisu o spalonym. Osiem zespołów, które brało udział w turnieju to, odpowiednio: w grupie 1 – Szwecja (gospodarz), Francja, zastępująca Jugosławię Dania, a także Anglia. Grupę 2 stanowili: Holendrzy, Szkoci, pozostałość po Związku Radzieckim – Wspólnota Niepodległych Państw, a także grające po raz pierwszy po zjednoczeniu Niemcy.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland v CIS, Euro 1992 Scotland were one of four teams who played competitive fixtures against the CIS (Commonwealth of Independent States) national team. The CIS was founded after the collapse of the Soviet Union and still exists today. The CIS national team was more… pic.twitter.com/OCPVKr078y — Forgotten Football (@_forgottenfooty) October 26, 2023

Z ich grupy na turnieju… zameldowało się coś, co w teorii było Związkiem Radzieckim, a w praktyce – już Współnotą Niepodległych Państw. Wszystko po to, aby ZSRR, które weszło przez eliminacje, nie straciło po rozpadzie swojego miejsca. A co jeszcze ciekawsze, bardzo wielu piłkarzy WNP grało na szeroko rozumianym Zachodzie. Kadra WNP składała się przede wszystkim z Rosjan i Ukraińców. Trafili się też zawodnicy z Gruzji i Białorusi, ale stanowili zaledwie ułamek tego tworu, który pojechał w miejsce ZSRR-u.

Kanczelskis był w Manchesterze United, Dimitrij Kuzniecow z Igorem Korniejewem i Aleksandrem Mostowojem próbowali podbijać odpowiednio Hiszpanię i Francję. W kadrze był też piłkarz Foggii Zdenka Zemana, Igor Koływanow. Jedenastu zawodników grało na Zachodzie – dziś wręcz nie do pomyślenia, nawet nie przez kontekst realiów panujących w 2024 roku w geopolityce, a przez to, jak przez lata piłkarze w Rosji mieli dobrze płacone i nie mieli chęci wyjazdu.

Szkoci byli rewelacją tamtych eliminacji. Nacja, której zarówno kadra jak i liga krajowa mocno zyskały na angielskiej banicji klubów w pucharach wygrała grupę eliminacyjną ze Szwajcarią, Rumunią czy Bułgarią. Dwie z trzech nacji tutaj wymienionych miało się wkrótce okazać sensacją kolejnych mistrzostw świata. Szkoci przegrali tylko raz, w wyjazdowym meczu z Rumunami. Te cztery drużyny, w czasach zwycięstw za dwa punkty, w eliminacjach na koniec dzieliły raptem dwa punkty. Była to bardzo mocna grupa (2) w eliminacjach.

Na turnieju zabrakło trzeciej drużyny świata, Włochów. Misję odbudowy powierzono tam Arrigo Sacchiemu, który przywrócił Milan na szczyt z pomocą pieniędzy Silvio Berlusconiego i umiejętnościami słynnego holenderskiego tercetu.

Włosi zanotowali niechlubny wynik w postaci braku kwalifikacji na czwarty z ostatnich sześciu europejskich czempionatów. Do dziś, to ostatni turniej europejski bez Włochów. W kwalifkacjach przegrali tylko jeden mecz, ale zremisowali aż połowę starć, bo cztery. Nie było też Hiszpanów.

Mecze Duńczyków na samym turnieju

Swój pierwszy mecz na turnieju Duńczycy rozegrali z Anglią. W tamtych latach „Sunday Sport” potrafiło pisać o futbolu, że to „zdziadziały sport”. Tak bardzo był skrajny pogląd na piłkę w tych latach angielskiego futbolu, gdy miejscowe kluby cierpiały z powodu banicji nałożonej w wyniku tragedii na Heysel w 1985 roku.

Znakomitą okazję zmarnował Christensen. Dostał on na wolne pole znakomite podanie po ziemi w uliczkę, ale uderzył w słupek. Pierwsze koty za płoty, czyste konto – zdecydowanie w ten sposób dałby radę Moller Nielsen wytłumaczyć czy był to dobry wynik dla drużyny. Na turniej Anglicy powołali niejakiego Alana Shearera. Przyszła legenda Premier League w chwili powołania na turniej miała 21 lat. Był zdecydowanie najmłodszycm powołanym w kadrze Grahama Taylora.

Mecz ze Szwecją, w drugiej kolejce starcie z gospodarzami, to porażka Duńczyków. Szwecja była faworytem turnieju, mieli gwiazdy. Tomas Brolin, Anders Limpar czy Martin Dahlin to tylko kilka z przykładów. Dużym zagrożeniem był właśnie piłkarz Monchengladbach, Dahlin. Napastnik pochodzący z Wenezueli miał dwie świetne okazje, ale to nie on był bohaterem meczu. Brolin, gwiazdor Parmy, wykorzystał jego podanie, które po drodze dotknął jeden z duńskich defensorów. Dahlin w tym meczu pokazał się ze świetnej strony, stwarzał spore zagrożenie.

Euro 92 Winner & best scorer Henrik LARSEN with legend Chistian VIERI in Serie B (Pisa 1992-93) pic.twitter.com/wwKfZQSraY — Old School Panini (@OldSchoolPanini) February 19, 2017

Mecz z Francją dla Duńczyków był meczem prawdy. Po dwóch meczach była ostatnia w grupie. Szwecja miała trzy punkty, Dania jeden, a reszta po dwa oczka. Rywale znad Sekwany grali w eliminacjach jak z nut. Podopieczni Platiniego wygrali komplet ośmiu spotkań w grupie eliminacyjnej. Nie potrzebowali jednak jako jedyni wykonać swoją robotę. Szwecja musiała im pomóc… Zwycięstwo nad Anglią przy jednoczesnym dobrym wyniku w Malmoe w meczu Duńczyków to był jedyny scenariusz, który mógł zwiastować udane zakońćzenie grupy dla „Duńskiego Dynamitu”. Dania rozkręcała się powoli, na koniec fazy grupowej ludzie zaczęłi się nimi interesować.

Na prowadzenie Duńczyków wyprowadził Henrik Larsen. Wypożyczony z Pisy do Lyngby huknął w polu karnym jak z armaty na bramkę „Les Bleus”. Dwóch obrońców zostawiło go bez krycia i skrzętnie to wykorzystał. Po przerwie, w meczu gdzie z obu stron było wiele prób,

Francja za pośrednictwem Jeana-Pierre’a Papina wyrównała. Schmeichel nie miał szans przy tej próbie na długi słupek. Tzw IQ300 zaprezentował w tej akcji Jean-Philippe Durant, który piłkę zgrał Papinowi piętką. Znakomitą okazję zmarnował Deschamps – wystarczyło trafić w bramkę między dwóch zawodników Danii stojących na szerokość bramki… Nie trafił w bramkę. Na dwanaście minut przed końcem, Flemming Povlsen dograł w biegu w pole karne, a bramkarza uprzedził Lars Elstrup. Napastnik Odense zagrał na turnieju tylko dwukrotnie, ale miał także swój moment chwały.

Papin wziął ich w tym turnieju „na plecy”, ale ten skład był połączeniem młodości z doświadczeniem. W teorii powinno to dać oczekiwany efekt w postaci wyników. Tym razem to jednak okazało się klapą. Platini jako trener, a do tego Deschamps, Papin, Laurent Blanc, Eric Cantona – ten pakiet nie zdał egzaminu. Przygoda Platiniego z trenerką także, bo nigdy więcej nie wszedł w rolę trenera. Końcem jego czteroletniej kadencji był brak wyjścia z grupy. Na Mundial we Włoszech nawet się nie zakwalifikował.

Faza pucharowa

Po wyjściu z grupy drużyny czekały już mecze półfinałowe. Nizinny naród wspiął się na szczyty swoich możliwości. W półfinale czekał urzędujący mistrz, Holandia. W starciu z tak mocną drużyną, trzeba było takiej wiary, aby dosłownie – góry przenosić.

Mecz na Ullevi rozpoczął się w sposób znakomity. Po dośrodkowaniu w pole karne, bramkarz minął się z piłką, a znów niektyty był Henrik Larsen. Pomocnik Lyngby skierował futbolówkę do siatki już w piątej minucie.

W 23. minucie wyrównał Dennis Bergkamp, strzał z linii pola karnego przepuścił pod ręką Schmeichel, ale był to rzadki moment, gdy wina była po jego stronie. Radość Holendrów nie trwała długo, bo raptem dziesięć minut. Ronald Koeman wybił piłkę głową przed siebie i dopadł do niej… a któż inny? Henrik Larsen. I znów dała znać o sobie siła jego prób. Mocny strzał po ziemi i w Goteborgu było 2:1 dla podopiecznych Mollera Nielsena. Co ciekawe, rudy 29-latek był jedynym piłkarzem na turnieju, który zagrał w finale Pucharu Europy na Wembley z Sampdorią. Warto przypomnieć – był bohaterem tego finału, strzelając jedyną bramkę meczu; prawdziwą „petardę” z rzutu wolnego w dogrywce.

Bramy raju były otwarte, Duńczycy je już widzieli, ale zamknęły się one parę minut przed końcem, gdy po rzucie rożnym piłka dopadła do Franka Rijkaarda, który wyrównał. Piłka odbiła się jeszcze od jednego z Duńczyków, który próbował przed linią bramkową piłkę wybić. W dogrywce to właśnie „Pomarańczowi” stwarzali sobie więcej okazji, a ich rywale z Jutlandii planowali przetrwać. Udało się. Rzuty karne stały się faktem. „Duński Dynamit” przetrwał napór.

U Duńczyków pierwsze dwie próby były dość niepewne, ale zawsze mogło być gorzej. Strzelający jako pierwsi Holendrzy spudłowali w drugiej kolejce – był to proroczy moment całego konkursu jedenastek. Próba Marco van Bastena okazała się jedynym pudłem. Marco van Basten nie trafił, bo obronił Peter Schmeichel.

Holender już nigdy nie strzelił gola dla reprezentacji. Zakończył karierę bez bramki na mundialach i ostatnim międzynarodowym turnieju. Jako, że po Euro’ 84 usunięto mecze o trzecie miejsce, był to koniec imprezy dla Holendrów. Na kolejną wielką szansę zdobycia trofeum musieli zaczekać kolejnych sześć lat.

Finał Duńczycy także zagrali w Goteborgu. 26 czerwca czekała na nich reprezentacja Niemiec, grająca pierwszy turniej po zjednoczeniu. Aktualni mistrzowie świata, półfinaliści ostatnich ME (które grali u siebie). Ich personalia robiły wrażenie.

Bodo Illgner, 31-letni Andreas Brehme, Jurgen Kohler, czołowy piłkarz kadry na turnieju Thomas Hassler, Karlheinz Riedle,Matthias Sammer, w pomocy młody Steffan Effenberg, z przodu 27-letni Jurgen Klinsmann. Byli drużyną pełną piłkarzy, wchodzących w najlepsze lata kariery piłkarskiej. Inter, Juventus, Roma, Lazio – aż ośmiu z 20 zawodników kadry grało w tych klubach, w najlepszej wtedy lidze świata, Serie A.

Dania wychodząc z grupy wspięła się na Mont Blanc. Przechodząc Holendrów, udało się wejść na Mount Everest. Tymczasem została już tylko najtrudniejsza z gór, drużyna będąca odpowiednikiem K2. Najcięższy z testów. W osiemnastej minucie w Goteborgu stadion oszalał. Po podaniu po ziemi Flemminga Povlsena, z linii pola karnego huknął jak z trzyfuntowej armaty kłodzkiej John Jensen. Illgner był bez szans! Brian Laudrup wspominał później, że na rozgrzewce Jensen nie trafił ani razu i przysiągł sobie, że w meczu mu nie poda, jeśli będzie trzeba uderzać na bramkę. Znakomitą paradą przy strzale Jurgena Klinsmanna na dalszy słupek popisał się chwile później Schmeichel, obronił próbę Niemca z najwyższym trudem. Możliwe, że była to jedna z interwencji turnieju.

W 72. minucie, wbiegając w pole karne i schodząc na lewą nogę uderzył Kim Vilfort. Piłkarz roku 1991 w Danii, został bohaterem finału. Podwyższył strzałem po słupku prowadzenie na 2:0. Nie przeszkodziła mu w tym nawet rodzinna tragedia. Opuścił mecz z Francją, ważny dla wyjścia z grupy, bo odwiedzał chorą na białaczkę siedmioletnią córkę, której stan mocno się pogorszył. Po kazdym meczu, odwiedzał ją w szpitalu. Line zmarła niestety po turnieju.

Pod koniec meczu, Duńczycy nadużywali przepisu o możliwości łapania piłki przez bramkarza od własnego zawodnika. Schmeichel chciał tym wybić z równowagi liczących na odwrócenie losów meczu Niemców. Po turnieju, przepis ten odszedł do lamusa na zawsze.

Denmark abusing the pass back rule in the last few minutes of the Euro 1992 final pic.twitter.com/E96hXKQQMw — 90s Footballers (@90sPlayers) December 21, 2023

Na koniec, sensacja stała się faktem – Duńczycy zostali mistrzami Europy. Drużyna Mollera Nielsena napisała najpiękniejszą duńską baśń od czasów Hansa Christiana Andersena.

Ludzie w teorii z plaży, urlopów posezonowych czy nawet remontu własnego domu pojechali na wielką imprezę, dostając zaproszenie w ostatniej chwili, by finalnie okazać się na niej numerem jeden. Do jedenastki turnieju z drużyny świeżo upieczonych mistrzów Europy wybrano Petera Schmeichela oraz Briana Laudrupa.

🇩🇰 Peter Schmeichel at EURO 1992. Just incredible save after incredible save… pic.twitter.com/RA1TfB0y10 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) May 2, 2023

Dania i jej gwiazdy – wczoraj i dziś

Duńczycy dali się zapamiętać jako drużyna grająca futbol przemyślany. Założenie Mollera Nielsena się spełniło – mieli tworzyć monolit i stworzyli, najlepszy tego lata. Ta drużyna nie miała jednej gwiazdy, a przemyślany plan – żelazna defensywa, z libero, a z przodu czterech piłkarzy, których ma ponosić fantazja, mają świetnie grać z kontry. Był to doskonały przepis na wyśmienie szwedzkie lato. Umiejętności, ale także i wiara we własne możliwości – to razem tworzy najtwardszego gracza w grze. Sam trener poza boiskiem pozostawiał kadrowiczom pełną dowolność.

Pomoc tworzył duet Brondby – John Jensen i Kim Vilfort, wraz z Henrikiem Larsenem, który w trakcie turnieju wszedł do pierwszego składu. Każdy z nich zapisał się złotymi zgłoskami w tej historii. Łącznie na turnieju zanotowali pięć trafień.

Do dziś, Dania 1992 pozostaje jedną z największych sensacji w historii piłki nożnej. Jednym tchem, ta historia wymieniana jest obok Grecji z 2004 roku, Leicester City sezonu 2015/16 czy Zambii, która pod wodzą Herve Renarda wygrała Puchar Narodów Afryki.

Bez wątpienia, największą karierę zrobił z 20-osobowej ekipy Mollera Nielsena Peter Schmeichel, a obok niego Brian Laudrup. Mniej znany z braci moze pochwalić się w CV Fiorentiną, Milanem, Rangersami, Chelsea czy Ajaksem. Schmeichel po karierze napisał biografię, pracuje w telewizji i znany jest ze swojego pobytu w Manchesterze United. Jego syn, poszedł w jego ślady – Kasper został bramkarzem i wygrał tytuł… w Leicester City w 2016 roku. Piękna klamra spajająca kariery ojca i syna – dwa niespodziewane triumfy.

Happy 59th birthday to Peter Schmeichel: 👕 Games: 748

🇩🇰 Caps: 129

⚽ Goals: 11 🏆 Premier League: 5

🏆 FA Cup: 3

🏆 League Cup: 1

🏆 Champions League: 1

🏆 European Super Cup: 1

🛡️ Community Shield: 4

🏆 EURO 1992 The greatest goalkeeper the PL has ever seen. 🔝 pic.twitter.com/9bdUmAIqoe — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 18, 2023

Największym przegranym – Flemming Povlsen oraz Lars Elstrup. Po Euro, piłkarz Borussii Dortmund totalnie nie miał zdrowia. Dwa więzadła, łącznie rok pauzy przez 3 lata po turnieju i koniec kariery przed trzydziestką. Podobnie, ale też co nieco inaczej, sytuacja wyglądała u bohatera meczu z Francją. Elstrup skończył mając 29 lat, a po karierze… zwariował. Przesadzał z nagością, chodzeniem boso, a także (cytując artykuł Weszło z roku 2016) robił sobie krzywdę by nie grać w meczach. Panicznie bał się zagrać w finale, odwracał wzrok od Richarda Mollera Nielsena. I jakkolwiek wydaje się to dziwne, potrafił jak gdyby nigdy nic, wtargnąć bez ubrań na mecz duńskiej ekstraklasy . Elstrup swego czasu, przez prawie trzy dekady był rekordem transferowym Luton Town.

Sam trener, prowadził Duńczyków do 1996 roku, gdzie odpadł na turnieju w Anglii po fazie grupowej. Później bez sukcesów trenował Finlandię, Izrael i drugoligowca z Kolding. Zmarł w 2014 roku, mając 76 lat.