Girona nowym imperium w Hiszpanii?

Girona napisała już piękną kartę w tym sezonie. Dzięki sobotniemu zwycięstwu nad Cadiz 4:1 podopieczni Michela są już pewni gry w europejskich pucharach w następnym sezonie. Co się stało, że tak nagle Katalończycy wystrzelili z formą?

Dawno w Hiszpanii nie mieliśmy drużyny, która by mogła pokrzyżować plany największym piłkarskim markom. Od wielu lat o mistrzostwo bije się przede wszystkim tercet – Barcelona, Atletico Madryt i Real Madryt. Ostatnim mistrzem spoza tej trójki była Valencia… w 2004 roku. Tak bardzo zabetonowana jest od lat czołówka w Hiszpanii.

W peletonie zwykle kroku dotrzymywały takie kluby, jak: Betis, Villarreal, Athletic Bilbao, Real Sociedad czy też Sevilla. W tym sezonie jednak pojawił się gracz, który otrzaskał się w peletonie, ale też mocno namieszał w czołówce Primera Division. Girona – drużyna z Katalonii.

𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐚 𝐬𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧. Girona will play European football for the first time in their history. pic.twitter.com/IlSF5pDAeG — LALIGA English (@LaLigaEN) April 21, 2024

W poprzednim sezonie Girona zajęła 10. miejsce. Dość wcześnie, bo już w drugiej rundzie odpadła w Copa Del Rey. Nic nie wskazywało na to, że mogą oni tak znacząco poprawić te osiągnięcia. W tym sezonie w Pucharze Króla podopieczni Michela zatrzymali się na ćwierćfinale, a w lidze z kolei już wiemy, że bardzo możliwy jest występ Katalończyków w elitarnej Lidze Mistrzów – w każdym razie, Girona w tym sezonie niżej niż siódma ligi nie skończy.

Ile brakuje by zobaczyć w Gironę w piłkarskim raju? Trzy wygrane w pozostałych sześciu meczach. Na rozkładzie Gironie pozostały do rozegrania jeszcze mecze z: Las Palmas, Barceloną, Deportivo Alaves, Villarrealem, Valencią i Granadą.

Osiągnięcie tak dobrych wyników nie byłyby w tym sezonie możliwe, gdyby nie wzmocnienia. Najlepszym strzelcem drużyny stał się Artem Dowbyk. Ukrainiec w 26 meczach strzelił aż 18 goli. Na ten moment jest liderem klasyfikacji strzelców LaLiga. Najlepszymi asystentami są wypożyczeni zawodnicy – należący do Troyes Savinho oraz „własność” Manchesteru City – Yan Couto.

Szefem defensywy jest Eric Garcia, który odżył dzięki wypożyczeniu z Barcelony. Z kolei w bramce kapitalnie radzi sobie kupiony z Fulham Paulo Gazzaniga. To właśnie głównie na tych zawodnikach opiera się skład Girony. Te wzmocnienia nie byłyby możliwe dzięki współpracom klubów City Football Group pomiędzy sobą.

City Football Group – ma swój spory wkład

City Football Group to spółka holdingowa, która zarządza wieloma klubami piłkarskimi na świecie. Najwięcej udziałów w tej grupie, bo 81% ma Abu Dhabi United Group, 18% należy do amerykańskiej firmy Silver Lake, a 1% swoich udziałów mają chińskie firmy Media Capital i CITIC Capital. Właścicielem grupy Abu Dabi United Group jest szejk Mansour bin Zayed Al Nahyan, który jest członkiem rodziny królewskiej Zjednoczonych Emiratów Arabskich i wiceprezydentem tego kraju. To właśnie ta grupa stoi za sukcesami, jakie w ostatnich latach osiąga m.in. Manchester City. Teraz być może próbują z Girony zrobić kolejny wielki projekt.

12 klubów należących do siatki City Football Group stworzonej w 2013 roku to:

Melbourne City, Australia Mumbai City, Indie New York City FC, USA Montevideo City Torque, Urugwaj (po zmianie nazwy, wcześniej Atletico Torque) Troyes, Francja Lommel, Belgia Girona, Hiszpania Shenzen Peng City, Chiny Yokohama F. Marinos, Japonia (własność także Nissana) Palermo, Włochy Bahia, Brazylia Istanbul Basaksehir, Turcja

Ponieważ City Football Group rości sobie również prawa do brandingu klubów, większość z nich w swoich nazwach ma cząstkę „City”. Herby mają kształt koła. Również barwy u niektórych zespołów są biało-niebieskie.

City Football Group compró Girona (1ra España). Ya tiene 6 equipos: Man City, Melbourne City, New York City, Yokohama Marinos, Torque (URU) pic.twitter.com/50EPafy0fr — VarskySports (@VarskySports) August 23, 2017

Rozwój tej grupy zaczął się od Ferrana Soriano. Hiszpan przez lata był dyrektorem generalnym Barcelony. To on w sporym stopniu odpowiada za rozwój klubu, który przez wielu w pewnym momencie był uważany za najlepszy w XXI wieku. Jego umiejętności biznesowe sprawiły, że przychody Barcelony w pięć lat zwiększyły się ze 123 do 308 milionów euro. Straty w wysokości 73 milionów euro zmieniły się w zysk wysokości niemal 90 milionów euro. Soriano po pożegnaniu się z Barceloną stał się głównym inicjatorem zmian w całej grupie. To też dzięki niemu Girona rośnie w siłę.

Głównym celem tej grupy jest zbudowanie potężnej siatki skautingowej. Najwięcej jednak w tej sprawie ma do powiedzenia Manchester City.

To właśnie „Obywatele” mają w sprawie graczy najwięcej do powiedzenia. Dla przykładu – Couto gra dla Girony, bo nie miałby gdzie grać w City. Savinho? Niech gra, „dajmy go tutaj” <wybiera jeden z klubów siatki>. W ten sposób piłkarze rozwijają się i nie są skazani na czekanie kilku lat w City by w ogóle dostać minuty.

To dzięki obecności w City Football Group, New York City FC mogło sprowadzać wielkie gwiazdy światowej piłki. Klub, gdy wchodził do MLS w 2013 roku, chciał zaimponować składem. W pierwszych sezonach w drużynie znaleźli się chociażby Andrea Pirlo, David Villa i Frank Lampard. Kilka lat później trenerem w „Wielkim Jabłku” został Patrick Vieira. To tylko jeden z kilku przykładów jaką wielka mocą dysponuje ta grupa.

Guardiola a udział w zmianach Girony

W Gironie w 2015 roku doszło do zmian właścicielskich. Klub był na skraju bankructwa, jednak dzięki m.in. Pere Guardioli doszło do współpracy klubu z City Football Group. Zbieżność nazwisk nie jest tu przypadkowa – to właśnie brat trenera Manchesteru City nabył 44,3 proc. akcji i zapewnił sobie posadę prezesa. Teraz to właśnie hiszpański klub jest największym oczkiem w głowie z drużyn znajdujących się w CFG.

Pere Guardiola brother of Pep Guardiola is the chairman of Girona.

🇪🇸 Pere Guardiola – 1st in La Liga with Girona as Chairman.

🇪🇸 Pep Guardiola – 2nd in Premier League with Manchester City as Head Coach.

Two brothers with of knowledge in football. 😉 pic.twitter.com/w6UJldqwF6 — Yayayaaa😜😜😛 (@quasimo_leo) January 21, 2024

Pere Guardiola próbował zostać piłkarzem. W pewnym momencie zdał sobie jednak sprawę, że nie ma odpowiednich predyspozycji do bycia gwiazdą. Futbolu nie porzucił na dobre, gdyż zaczął działać jako agent piłkarski. Przez kilka lat współpracował chociażby z Luisem Suarezem czy Andresem Iniestą. Teraz swoje umiejętności wykorzystuje w rozbudowywaniu marki katalońskiego klubu.

48-latek zaczął budowę struktur klubu od podstaw. Zainwestował dużo w infrastrukturę. Zbudował klubową akademię, w której znajdziemy 23-hektarowe centrum szkoleniowe z siedmioma boiskami w gminie Vilablareix. W lutym rozpoczęły się pracę nad budową ośrodka treningowego. Ma on być oddany do użytku w 2025 roku. Stadion Estadio Montilivi ma też doczekać się renowacji. 48-letni Pere Guardiola bardzo pochlebnie mówił o tym, że gdyby nie działalność grupy to nie zmiany w Gironie nie byłyby możliwe:

City dało nam profesjonalizację, zdrową strukturę i inspirację, ale nie potężne środki. Jeśli ktoś myśli, że dają nam przewagę ekonomiczną, to są w błędzie. Tworzymy struktury, które pozwalają nam funkcjonować samemu i być niezależnym.

Współpraca klubów braci jest bardzo widoczna. Pep podsuwa co roku Gironie kilku graczy do ogrania. To właśnie w Hiszpanii doświadczenie zdobywali już Pablo Maffeo, Douglas Luiz i Aleix Garcia. Teraz, w ich miejsce przyszli z Manchesteru City Yan Couto i Yangel Herrera. Od jakiegoś czasu już wiemy, że w drugą stronę powędruje Savinho. Brazylijczyk, który jest wypożyczony z Troyes, od nowego sezonu ma grać właśnie dla „The Citizens”.

Pere Guardiola na co dzień mieszka w Londynie, ale coraz częściej przyjeżdża do klubu, aby na własne oczy przyglądać się nieustannym pracom na rzecz rozwoju zespołu. Po cichu mówi się, że skoro brat stał się jednym z najlepszych szkoleniowców na świecie, to czemu Pere nie mógłby zostać największym zarządcą piłkarskim. W końcu od dłuższego czasu widzimy jak stara się zrobić z Girony własne imperium.

Latem klub czeka dużo pracy. W końcu od dłuższego czasu mówi się, że najlepsi zawodnicy zostaną sprzedani do potencjalnie lepszych klubów. Wobec tego Pere Guardiola będzie musiał poszukać następców, którzy będą mogli pomóc w walce o jak najwyższe laury w europejskich pucharach. Dobry wynik w Europie to również spory zastrzyk gotówki, jaki bez wątpienia przydałby się klubowi. Pomógłby on w stopniowym wzmacnianiu drużyny, aby nadal był on harmonijny.

fot. goodfon.com