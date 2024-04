Inter wkrótce z nową pożyczką

Inter Mediolan zmierza pewnym krokiem po 20. mistrzostwo Włoch, jednak od paru lat sytuacja finansowa klubu jest daleka od ideału. Ma to związek z ograniczeniem zasobów finansowych przez chińskie konsorcjum Suning. Jak informuje „Sempre Inter”, finalista Ligi Mistrzów w maju ma ogłosić porozumienie z funduszem PIMCO na refinansowanie pożyczki zaciągniętej w funduszu Oaktree. Co to oznacza? Wyjaśnienie poniżej.

Znakomita kampania w Europie w sezonie 2022/23 miała pozwolić Interowi na brak sprzedaży kluczowych graczy i tak też się stało. Mediolańczycy skorzystali jednak z okazji zarobienia na swoim wolnym transferze, Andre Onanie, sprzedając go za 50 milionów euro do Manchestereu United oraz sprowadzając w jego miejsce znakomitego doświadczonego bramkarza z Bundesligi, Szwajcara Yanna Sommera. Jego klauzula wynosiła zaledwie sześć milionów, a po powrocie do gry Manuela Neuera i tak byłby rezerwowym.

Skorzystano także z okazji, by wzmocnić atak z wolnego transferu Marcusem Thuramem, obronę młodym Niemcem z Aarhus Yannem Bisseckiem, czy lewym wahadłowym Monzy Carlosem Augusto (obowiązek wszedł już w życie, Inter nie zapłacił ani centa Monzy od razu latem, to samo z Marko Arnautoviciem z Bolonii). Klubowe filary tj. Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni, czy Nicolo Barella ciągle pozostają w klubie i zanosi się, że nadal będą twarzą projektu, który w sierpniu będzie mógł pochwalić się drugą gwiazdką na koszulkach.

🚨🚨 American fund PIMCO and Suning are heading towards an agreement for a new loan to repay Oaktree and maintain control of the club. Final details will take a few weeks to get sorted, but the deal is nearly complete. 🇺🇸

