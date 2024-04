Joao Cancelo otrzymał groźby śmierci dotyczące nienarodzonej córki

Obrońca Barcelony Joao Cancelo ujawnił, że otrzymał groźby śmierci pod adresem swojej nienarodzonej córki. Wszystko wiąże się z odpadnięciem Barcelony z Ligi Mistrzów po porażce w ćwierćfinale z PSG.

Po porażce z PSG 1:4, która wiązała się z odpadnięciem przez Barcelonę z Ligi Mistrzów, Joao Cancelo stał się celem ataków w mediach społecznościowych. Portugalski obrońca otrzymał wiele wiadomości z groźbami pod adresem swojej rodziny. W rozmowie z „ESPN” Cancelo wyraził swoje oburzenie i rozczarowanie zachowaniem niektórych fanów, podkreślając, że tacy ludzie nie zdają sobie sprawy, iż piłkarze również są ludźmi z uczuciami. Zaznaczył, że pomimo trudności związanych z takimi sytuacjami, stara się nie tracić koncentracji na nadchodzących meczach, w tym zbliżającym się starciu z Realem Madryt.

Ludzie mówią różne rzeczy. Na Instagramie pojawiają się komentarze życzące śmierci mojej córce, która nawet jeszcze się nie urodziła. Twarzą w twarz nikt by tego nie powiedział, bo mielibyśmy problem, ale w komentarzach piszą, co chcą. To obraźliwe zarówno dla mojej partnerki, jak i dla naszego nienarodzonego dziecka. To okrutny świat, ale trzeba umieć w nim żyć. Ja potrafię, ale nie wiem już, co mam powiedzieć. Życzenie śmierci dziecku to naprawdę poważna sprawa.