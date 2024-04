Cody Gakpo jest jednym z właścicieli sieci nieruchomości w holenderskich miastach. 24-latek grający w Liverpoolu został oskarżony o zaniedbanie swoich zwierzchniczych obowiązków przez mieszkańców obiektów. Zarzuca mu się, że budynki są w nie najlepszym stanie, gdyż… miało dojść do inwazji gryzoni.

Cody Gakpo inwestuje znaczną część swoich zarobków w sieć nieruchomości za pośrednictwem firmy Samaritan. Wybudował on posiadłości na terenie pięciu miast na południu Holandii. Budynki mieszczą się w Rotterdamie, Dordrechtcie, Roermond, Weert i Geleen. 24-latek musi stawić czoła kłopotom jakie go spotkały w związku z zażaleniami ze strony lokatorów jego mieszkań. Pojawiły się skargi, ponieważ niektóre domy są w kiepskim stanie. Padają nawet mocne słowa, że „nie nadają się do zamieszkania przez ludzi”. Oprócz problemów strukturalnych, złych prac konserwacyjnych oraz napraw pojawiły się również głosy o inwazji szkodników.

Mieszkańcy skarżą się również na wysokie opłaty jak na standardy wspomnianych wyżej mieszkań. Średni czynsz w tych obszarach wynosi około 500 euro miesięcznie. Lokatorzy skarżą się, że w niektórych miejscach jest tak ciasno, że trzeba chodzić na boki, aby dostać się do drzwi wejściowych.

Poinformowano, że Gakpo korzysta z usług pracowników firmy finansowej Elevate Finance, którzy mają za zadanie zajmować się sprawami najemców. Pracownicy ci zaprzeczyli sugestią, jakoby miały by występować problemy z inwazją gryzoni. Przyznali natomiast, że sprawdził tylko stan zaledwie czterech mieszkań. Zdjęcia wykonane przez lokatorów pokazują zupełnie inny obraz. Widać na nich martwe myszy na brudnych klatkach schodowych. Widoczne są również spleśniałe ściany, luźne kable i otwory w gipsach.

