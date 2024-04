Lech wydziera zwycięstwo w ostatnich minutach i pokonuje ŁKS

W niedzielne popołudnie na stadionie w Łodzi przybył Lech Poznań. Zdecydowanym faworytem tego meczu przyjaźni była ekipa z Wielkopolski, jednak gospodarze napędzili podopiecznym Mariusza Rumaka sporo strachu. Ostatecznie, na Stadionie Miejskim przy al. Unii Lubelskiej po wielu perturbacjach zwyciężył „Kolejorz” wynikiem 3:2.

Mecz kompletny

W spotkaniu Lecha z ŁKS-em zobaczyliśmy właściwie wszystko. Gole, czerwona kartka, kontrowersje sędziowskie, zwroty akcji w ostatnich minutach. Mimo słabego początku w 36. minucie gola na 1:0 dla Lecha zdobył Mikael Ishak i to koniec goli jeśli chodzi o pierwszą część spotkania. 45. minuta u wielu kibiców wywołała jednak ogromny strach, a wszystko przez problemy zdrowotne Daniego Ramireza z ŁKS-u, który bez żadnego kontaktu z rywalem zemdlał na murawie, natomiast dzięki szybkiej reakcji m in. Mikaela Ishaka oraz medyków pomocnik wrócił do przytomności. Opuszczając boisko podziękował kibicom, którzy w trakcie akcji ratunkowej skandowali jego nazwisko. Pomeczowe doniesienia również potwierdzają dobry stan zdrowia gracza ŁKS-u.

Druga połowa obfitowała już na szczęście tylko w sportowe emocje, a było ich co niemiara. Najpierw gola na 2:o strzelił Filip Marchwiński, a już po trzech minutach rzut karny wykorzystał Kay Tejan. Radość kibiców z Łodzi z gola kontaktowego nie trwała jednak długo, bo dwie żółte kartki w przeciągu trzech minut otrzymał Thiago Ceijas, co skutkowało wyrzuceniem Argentyńczyka z boiska.

W 86. minucie spotkania stało się jednak coś zupełnie niespodziewanego, ponieważ gola wyrównującego strzelił zmiennik – Stipe Jurić. Kiedy wydawało się, że to już koniec marzeń o trzech punktach dla Lecha, podopieczni Mariusza Rumaka zdobyli jeszcze jedną bramkę, a strzelcem ponownie był Marchwiński.

Słaby mecz Sylwestrzaka

Nie można powiedzieć, że w spotkaniu pomiędzy Lechem a ŁKS-em któraś z drużyn zagrała słaby mecz. Co innego sędzia spotkania – Damian Sylwestrzak, którego decyzje obfitowały w wiele błędów. Wobec tego nie będzie kontrowersyjną teza, w której stwierdzimy, że arbiter wypaczył rezultat spotkania. Pretensje do Sylwestrzaka mogą mieć kibice obu ekip, a uosobieniem błędów sędziego jest Afonso Sousa.

Najpierw, w pierwszej połowie Portugalczyk według wielu ekspertów powinien otrzymać czerwoną kartkę, a później – już w drugiej części nie podyktowano oczywistego rzutu karnego po faulu popełnionym właśnie na Sousie. Po meczu winą obarczany jest także sędzia VAR – Bartosz Frankowski, który w trakcie całego spotkania ani razu nie wezwał Sylwestrzaka by sprawdzić przy monitorze potencjalne przewinienie.

Lech pokazał DNA?

Na ostatniej konferencji prasowej szkoleniowiec „Kolejorza” – Mariusz Rumak wiele mówił o DNA oraz osobowości Lecha, której zdecydowanie zabrakło w przegranym 1:2 meczu z Puszczą Niepołomice. Sytuacja Lecha w meczu z ŁKS-em była trudna, a zespół wreszcie pokazał mentalność, z której słynął, gdy zespołem kierował Maciej Skorża.

Dziś Lech wreszcie, być może pierwszy raz za kadencji Rumaka, pokazał, że potrafi sobie radzić w trudnych sytuacjach. Fani drużyny z Wielkopolski zobaczyli walczących zawodników (w końcu nie tylko kapitana – Mikaela Ishaka), a najbardziej w tym aspekcie wyróżniał się Kristoffer Velde, który w poprzednich meczach grał raczej drugoplanową rolę i sprawiał wrażenie, że bardziej niż na meczach swojej drużyny skupia się na poszukiwaniu nowego klubu. Norweg latem najprawdopodobniej odejdzie z „Kolejorza”.

Bliżej pucharów

Celem minimum Lecha na końcówkę sezonu jest zakwalifikowanie się do europejskich pucharów. Obecnie zespół „Kolejorza” zajmuje miejsce premiujące grę w Lidze Konferencji, a nad bezpośrednim rywalem – Górnikiem Zabrze – utrzymuje obecnie trzy punkty przewagi. Zwycięstwo nad ŁKS-em daje oddech Mariuszowi Rumakowi, ponieważ trzy punkty wywiezione z Łodzi powodują, że w tabeli powoli krystalizuje się TOP 3, w którym znajdują się: Jagiellonia Białystok, Śląsk Wrocław i właśnie Lech.

„Kolejorz” patrzy również przed siebie, gdyż obecny sezon PKO BP Ekstraklasy należy do najbardziej szalonych w ostatnich latach i zawodnicy Mariusza Rumaka wciąż mają szansę na zdobycie Mistrzostwa Polski. Poznaniacy nadal na wiosnę nie przegrali meczu na własnym boisku. Do końca sezonu zostało pięć spotkań.

