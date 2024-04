Podsumowanie 17. kolejki ORLEN Ekstraligi

Za nami 17. kolejka ORLEN Ekstraligi. Po niej różnice w tabeli stają się coraz wyraźniejsze. Być może to moment, w którym przestajemy mówić o ścisłej czołowej „siódemce”. Punty po raz kolejny straciły Górnik Łęczna i Śląsk Wrocław. Te zespoły coraz mocniej tracą do piątego miejsca. Na trzecie przesunęła się za to ekipa AP ORLEN Gdańsk.

GÓRNIK ŁĘCZNA – UKS SMS ŁÓDŹ 1:1

11′ Julia Piętakiewicz 1:0

51′ Magdalena Dąbrowska 1:1

Jeszcze przed weekendem rozegrano awansem pierwsze ze spotkań 17. kolejki. Piłkarki Górnika Łęczna podjęły na własnym stadionie UKS SMS Łódź, który szykuje się do nadchodzącego półfinału ORLEN Pucharu Polski. Julia Piętakiewicz dała prowadzenie gospodyniom już w 16. minucie. W drugiej połowie odpowiedziała Magdalena Dąbrowska. Zdaje się, że remis jest w tym przypadku wynikiem, który nie zadowala żadnej z ekip. Górnik pozostaje wciąż poza ścisłą czołówką ligi, SMS stracił natomiast trzecie miejsce w tabeli.

ŚLĄSK WROCŁAW – REKORD BIELSKO-BIAŁA 2:2

42′ Marcelina Buś 1:0

84′ Daria Długołęcka 1:1

87′ Klaudia Adamek 2:1

90′ Małgorzata Lichwa 2:2

Po kapitalnym początku rundy, sprawieniu sensacji w starciach w faworytkami, Śląsk Wrocław ma wyraźny przestój. Tydzień temu przegrał z Pogonią Tczew, a teraz stracił punkty u siebie z Rekordem Bielsko-Biała. Dwa razy wychodził na prowadzenie, w tym w 87. minucie za sprawą gola Klaudii Adamek. Za każdym razem rywalki znajdowały jednak czas na odpowiedź. Najpierw w 84. minucie na 1:1 wyrównała Daria Długołęcka, następnie w doliczonym czasie na 2:2 wynik ustaliła Małgorzata Lichwa. Ekipa z Bielska jest coraz bliżej utrzymania.

UJ KRAKÓW – AP ORLEN GDAŃSK 2:3

5′ Angelika Kołodziejek 0:1

13′ Jagoda Szewczuk (rzut karny) 0:2

57′ Karolina Gec 1:2

61′ Joanna Krzyżanowska 2:2

79′ Jagoda Szewczuk (rzut karny) 2:3

Piłkarki UJ Kraków były bliskie sprawienia dużej niespodzianki. Choć po bramkach Angeliki Kołodziejek i Jagody Szewczuk z początku spotkania przegrywały z AP ORLEN Gdańsk już 0:2, były w stanie się odbudować. W drugiej połowie najpierw nadzieje przywróciła Karolina Gec, a następnie wyrównanie dała Joanna Krzyżanowska. O tym, że trzy punkty pojechały do Gdańska zadecydował drugi gol Jagody Szewczuk. W 79. minucie wykorzystała drugi w tym spotkaniu rzut karny, a jej zespół wygrał 3:2.

GKS KATOWICE – POGOŃ TCZEW 5:1

12′ Aleksandra Nieciąg 1:0

14′ Julia Włodarczyk 2:0

30′ Karolina Bednarz 3:0

50′ Oliwia Katowicz 3:1

57′ Klaudia Słowińska 4:1

85′ Dominika Misztal 5:1

„GieKSa” poczuła, że może obronić mistrzostwo Polski. W swoim meczu 17. kolejki kompletnie zdominowała Pogoń Tczew. Już po 14 minutach prowadziła 2:0, a na liście strzelczyń widniały nazwiska Aleksandry Nieciąg i Julii Włodarczyk. W dalszej części spotkania drogę do bramki zespołu gości znalazły jeszcze: Karolina Bednarz, Klaudia Słowińska i Dominika Misztal. Ekipa z Tczewa była w stanie odpowiedzieć jedynie trafieniem Oliwii Katowicz. Pokaz siły lidera.

CZARNI SOSNOWIEC – MEDYK KONIN 6:1

12′ Klaudia Miłek 1:0

26′ Patrycja Sarapata 2:0

31′ Patrycja Ziemba (rzut karny) 2:1

43′ Klaudia Miłek 3:1

58′ Nikol Kaletka 4:1

70′ Patrycja Sarapata 5:1

83′ Zuzanna Grzywińska 6:1

Dominację pokazują także piłkarki Czarnych Sosnowiec. One z kolei pokonały Medyka Konin aż 6:1. Same znalazły się dzięki temu zaledwie o punkt od upragnionego trzeciego miejsca w tabeli ORLEN Ekstraligi, a ponadto sprawiły, że widmo spadku jeszcze głębiej zajrzało w oczy zasłużonego klubu z Wielkopolski. Do bramki trafiały: Klaudia Miłek (dwukrotnie), Patrycja Sarapata (dwukrotnie), Nikol Kaletka i Zuzanna Grzywińska. Kapitalna runda Czarnych – cztery zwycięstwa i dwa remisy. Pozostają niepokonane na wiosnę.

STOMILANKI OLSZTYN – POGOŃ SZCZECIN 0:4

3′ Emilia Zdunek 0:1

36′ Kornelia Okoniewska 0:2

61′ Emilia Zdunek (rzut karny) 0:3

87′ Kornelia Okoniewska 0:4

Mecz ze Stomilankami Olsztyn był dla piłkarek Pogoni Szczecin idealnym na odbudowanie i przerwanie złej passy. To się rzeczywiście udało i to całkiem spokojnie. Faworytki tym razem nie zawiodły. Po dwa gole Emilii Zdunek i Kornelii Okoniewskiej dały im bardzo pewną wygraną. Do liderek z Katowic tracą wciąż zaledwie trzy punkty po trzech porażkach z rzędu. W kolejnych tygodniach z pewnością będą wywierać presję. Dalej toczy się walka o trzecią lokatę, a o mistrza biją się właśnie te dwie ekipy.

Rozgrywki ORLEN Ekstraligi kobiet – tabela po 17. kolejce:

1. GKS Katowice – 41 pkt (bramki: 41-14)

2. Pogoń Szczecin – 38 pkt (bramki: 47-14)

3. AP ORLEN Gdańsk – 32 pkt (bramki: 28-19)

4. UKS SMS Łódź – 31 pkt (bramki: 39-17)

5. Czarni Sosnowiec – 31 pkt (bramki: 38-19)

6. Śląsk Wrocław – 27 pkt (bramki: 36-28)

7. Górnik Łęczna – 24 pkt (bramki: 26-24)

8. Pogoń Tczew – 20 pkt (bramki: 25-49)

9. Rekord Bielsko-Biała – 15 pkt (bramki: 20-29)

10. UJ Kraków – 14 pkt (bramki: 22-35)

11. Medyk Konin – 10 pkt (bramki: 15-49)

12. Stomilanki Olsztyn – 7 pkt (bramki: 9-49)

ORLEN Ekstraliga kobiet – najlepsze strzelczynie:

12 goli – Natalia Oleszkiewicz (Pogoń Szczecin)

10 goli – Magdalena Sobal (Pogoń Tczew), Anna Zapała (UJ Kraków)

9 goli – Marcelina Buś (Śląsk Wrocław), Karolina Majda (UKS SMS Łódź)

8 goli – Emilia Zdunek (Pogoń Szczecin)

Materiał powstał we współpracy z ORLEN

Fot. Pogoń Szczecin