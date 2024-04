Dlaczego w La Liga nie ma goal-line technology?

Ostatnie El Clasico zdominowane zostało przez dyskusję na temat ewentualnej bramki, która padła dla FC Barcelony w końcówce spotkania. Kibice obu drużyn spierali się, czy piłka całym obwodem przekroczyła linię bramki, natomiast w jednym byli zgodni – to absurd, że w dzisiejszych czasach i meczu o takiej randze nie ma tak zwanej goal-line technology.

Pierwszy raz technologię goal-line użyto podczas mundialu w 2014 roku. Była to odpowiedź między innymi na jakże fatalną pomyłkę cztery lata wcześniej po strzale Franka Lamparda z Niemcami.

📅 On this day, in 2010, Frank Lampard saw his goal against Germany wrongly disallowed. England went on to lose 4-1.

Still not over this. 😔 pic.twitter.com/L08rcOsVsU

