Mapa na koszulce powodem odwołania meczu w Afryce

Mecz Pucharu Konfederacji USM Algier – RS Berkame w Afryce nie doszedł do skutku. Dlaczego? Ponieważ… koszulki gości doprowadziły gospodarzy do awantury. Poszło o kwestie polityczne. Atmosfera zrobiła się na tyle gęsta, że rozegranie meczu nie wchodziło w grę.

Mapa Maroka przyczyną konfliktu

Mowa o niedoszłej rywalizacji w Pucharze Konfederacji, czyli swego rodzaju odpowiedniku Ligi Europy na naszym kontynencie. Na Czarnym Lądzie, podobnie jak w Europie, najważniejsza jest oczywiście Liga Mistrzów. Natomiast Puchar Konfederacji zajmuje drugie miejsce w hierarchii rozgrywek, w których uczestniczą drużyny klubowe. Było to starcie algiersko-tunezyjskie, a wściekłość miejscowych wywołała mapa Maroka umieszczona na koszulkach gości. Wskazywała bowiem na to, że Sahara Zachodnia jest częścią Maroka. Algieria tymczasem nie uznaje tych roszczeń terytorialnych. Przeciwnie, postrzega to terytorium jako niepodległe państwo.

Awantura o koszulki! RS Berkane 🇲🇦 przyleciało do Algieru 🇩🇿 na półfinał Pucharu CAF przeciwko USM. Drużyna została jednak zatrzymana na lotnisku z powodu wyjazdowych koszulek z mapą Maroka z włączoną w granicę Saharą Zachodnią, której niepodległość uznaje Algieria. 1/2 pic.twitter.com/6dbfN8Vk8q — Afrykański Futbol (@AfrykanskiF) April 20, 2024

Warto zaznaczyć, że lista terytoriów niesamodzielnych ONZ z 2019 roku obejmuje tylko 17 pozycji (jest na niej Sahara Zachodnia traktowana przez Rzeczpospolitą Polską jako terytorium o nierozstrzygniętym statusie międzynarodowym). Obecnie to terytorium sporne pozostaje częściowo pod faktyczną władzą Maroka, a częściowo pod władzą Saharyjskiej Arabskiej Republiki Demokratycznej.



Reprezentacja Sahary Zachodniej, ale… nie w Afryce

Pewnie niewiele osób wie, że Sahara Zachodnia ma własną reprezentację w piłce nożnej. Z tym, że nie należy ona do Afrykańskiej Konfederacji Piłkarskiej (CAF) ani do FIFA. Jest członkiem NF-Board. To federacja piłkarska utworzona 21 grudnia 2003 roku dla zespołów reprezentujących państwa, terytoria zależne, państwa nieuznawane, mniejszości narodowe i etniczne, regiony, jednostki administracyjne, mikronacje, które nie są członkami FIFA – należą do niej np. Cypr Północny, Laponia, Tybet, Grenlandia.

W 1988 roku doznali minimalnej porażki 2:3 z francuskim klubem Le Mans FC. Grali też towarzysko chociażby w 1984 roku, a więc już dość dawno – z algierskimi drużynami w 1986, 1994 i 1987 w Hiszpanii, a w 1994 roku we Włoszech. Stadion reprezentacji nazywa się Stade El Aaiun, a jego pojemność wynosi 1500 miejsc.

Nie chcieli zasłonić mapy

Gospodarze od razu nie byli kategoryczni, jeśli chodzi o rezygnację z rozegrania tego meczu. Starali się znaleźć jakieś rozwiązanie, by mecz się odbył i jednocześnie, żeby w świat nie poszedł niekorzystny dla nich przekaz o charakterze politycznym. Sugerowali wobec tego rywalom, by ci nie eksponowali kontrowersyjnej mapy Maroka. Mieli ją po prostu zasłonić, by nie antagonizować nikogo. Ta sugestia spotkała się jednak ze sprzeciwem tunezyjskiej drużyny.

RS Berkane postawiło sprawę jasno. Wydali komunikat, w którym zaznaczyli wprost, że mogą zagrać jedynie w swoich koszulkach, bez żadnych zmian. Ponieważ Algierczycy naciskali na nich, tunezyjski zespół postanowił zbojkotować spotkanie. Piłkarze RS Berkane nie wyszli na rozgrzewkę i mecz. Właściwie to nie zostali w tych koszulkach wpuszczeni na rozgrzewkę (filmik poniżej). Kilkadziesiąt minut zajął im wyjazd ze stadionu. Nie zamierzali prowadzić żadnych negocjacji. Mieli jasny pogląd, jeśli chodzi o kwestię problematycznych koszulek, które tak bardzo „namieszały”.

🚨 Les joueurs de #RSBerkane souhaitent montrer leur présence au public sur le terrain pour s'échauffer, malgré l'absence du maillots #RSB avec la carte du 🇲🇦 toujours confisqués par les autorités 🇩🇿 C'est dernier empêchent l'entrée des joueurs de RSB sur le terrain 😡 pic.twitter.com/mQPL4mnFTQ — L'Oriental Marocain ۞ (@OrientaleMaroc) April 22, 2024

Władze afrykańskiego futbolu uznały mecz za nieodbyty. Pojawiły się jednak komplikacje co do tego, komu przyznać walkower. Nie wiadomo bowiem, czy kiedykolwiek piłkarze wrócą na boisko, by rozegrać to spotkanie.

Fot. screen Twitter