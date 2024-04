Polskie talenty, które warto obserwować – Borys Łyżeń

O przyszłość polskiego motorsportu możemy być spokojni. W Polsce jest wielu niezwykle utalentowanych kierowców startujących w seriach juniorskich. W serii „Polskie talenty, które warto obserwować” przedstawiamy Borysa Łyżenia, o którym mówi się, że jest następcą Roberta Kubicy. Młody zawodnik wspierany przez ORLEN za cel stawia sobie ściganie się w Formule 1. Borys Łyżeń jest kartingowym mistrzem Polski.

Najnowszy podopieczny ORLEN Team

1 lutego ORLEN rozszerzył grono młodych sportowców ORLEN Team o dwóch bardzo utalentowanych kierowców. Dołączyli do niej Jan Przyrowski – kierowca hiszpańskiej F4 i Borys Łyżeń – kartingowy mistrz Polski w kategorii Mini Max. Borys Łyżeń ma 13 lat, a jego marzeniem jest jazda w królowej motorsportu – Formule 1. Rywalizuje na arenie międzynarodowej, a wejście pod skrzydła ORLEN-u pozwala mu spełniać marzenia i stale się rozwijać. W wywiadzie dla „Radio RSC” tata Borysa Łyżenia podkreślał, że logo ORLEN-u znaczy bardzo dużo i budzi respekt wśród rywali, a także otwiera wiele możliwości.

Znakomity sezon 2021

Borys Łyżeń dał się poznać jako jeden z najbardziej obiecujących kierowców w sezonie 2021. Wygrał wtedy w Polsce wszystko co było możliwe. Został kartingowym mistrzem Polski w kategorii Mini Max. Triumfował w swoim debiutanckim sezonie i to jako najmłodszy zawodnik w stawce! Wygrał także Rotax Max Challenge Poland, co dało mu przepustkę na światowy finał w Bahrajnie. W zawodach startowało 70 najlepszych kierowców z całego świata. Tam pokazał się ze znakomitej strony i został wicemistrzem światowego Rotax Max Challenge, stają na podium tego cyklu jako pierwszy Polak w historii. Dla Borysa Łyżenia był to przełomowy rok, który otworzył przed nim drzwi do światowej kariery. Podczas gali sportu kartingowego wygrał kategorię „Odkrycie roku 2021”.

Starty za granicą

Borys Łyżeń w sezonie 2022 startował głównie poza granicami naszego kraju, najczęściej we Włoszech. Dobre występy za granicą sprawiły, że znalazł się w kadrze narodowej junior w kartingu na rok 2023. Startował w wielu miejscach za granicą, między innymi we Włoszech, w Hiszpanii, czy w Czechach. Brał udział w serii Champions Of The Future, w której rywalizuje także w obecnym sezonie. W swojej debiutanckiej kampanii w tej prestiżowej serii dla młodych kierowców z całego świata, uplasował się na 24. miejscu. Borys Łyżeń startował także w Kartingowych Mistrzostwach Polski. Po trzech rundach znalazł się na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej.

Dwa kroki w kierunku wielkiej kariery i sezon 2024

16 listopada 2023 roku oficjalnie ogłosił, że został kierowcą fabrycznym SODI Kart. Francuski producent gokartów i jednocześnie jeden z najlepszych zespołów kartingowych mocno przyczynił się do rozwoju Borysa Łyżenia. Ogromnym krokiem w karierze kierowcy było wspomniane już dołączenie do grona młodych zawodników ORLEN Team. W sezonie 2024 startował we włoskiej serii WSK Super Master Series, w której udział biorą najlepsi zawodnicy na świecie. Po zakończonych czterech rundach, Borys rywalizuje w Champions Of The Future. Ma już za sobą rundę w Walencji, gdzie mimo startu z 36. pozycji, dojechał na wysokiej ósmej lokacie. W kwietniu wystartuje w Val D’Argenton we Francji. Jego celem w Champions Of The Future jest uplasowanie się w TOP 5.

Zadaliśmy Borysowi kilka pytań, dzięki którym dowiecie się więcej o jego aspiracjach.

Który kierowca z obecnej stawki F1 jest dla ciebie inspiracją?

Z racji tego, że jestem kierowcą fabrycznym w teamie Sodi Racing Kart, chciałbym podążać tą samą drogą, co Pierre Gasly lub Charles Leclerc, którzy teraz są kierowcami w Formule 1, a też byli, tak jak ja, kierowcami fabrycznymi Sodi Racing Kart. Mam nadzieje, że uda mi się iść ich drogą, jednak chcę być od nich jeszcze lepszy.

Na którym torze z kalendarza F1 chciałbyś najbardziej spróbować swoich sił?

W przyszłości zamierzam spróbować swoich sił na torach takich jak Singapur lub Katar. Grand Prix Singapuru jest najcięższym fizycznie torem w kalendarzu F1. W dodatku Singapur jest torem ulicznym, co jest jeszcze większym wyzwaniem. Katar też jest świetnym torem z wieloma szybkimi zakrętami i również jest ciężki fizycznie. Dodatkowo jest to jeden z najszybszych torów w kalendarzu F1.

Jakie cechy powinien mieć twoim zdaniem młody kierowca, aby rywalizować na takim poziomie jak Ty?

Przede wszystkim na tym poziomie ścigania najważniejsza jest głowa. Zachowanie zimnej krwi niezależnie od sytuacji jest piekielnie ważne i w przeszłości sam się o tym nie raz przekonałem. Poza tym równie ważna jest pewność siebie, konsekwencja w dążeniu do celu i ciągłe podnoszenie swoich umiejętności.

