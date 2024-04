Słynny Lars Ricken jednym z dyrektorów Borussii Dortmund

Borussia Dortmund walczy o finał Ligi Mistrzów w sezonie 2023/2024. W dniu pierwszego półfinału z PSG będzie miała już nowego szefa. Od 1 maja 2024 roku nowym dyrektorem zarządzającym ds. sportu zostanie Lars Ricken.

Nowe stanowisko w Borussii Dortmund

Zmiany w „żółtym klubie” z Zagłębia Ruhry. Komitet Wykonawczy BVB zdecydował, że nowo utworzone stanowisko dyrektora zarządzającego ds. sportu w BVB obejmie Lars Ricken. Były niemiecki piłkarz zrobi to 1 maja 2024 roku. Od 2021 roku Ricken był dyrektorem Akademii Młodzieżowej w BVB, odpowiadając za m.in. strategię, personel, a także budżet tej jednostki. Jego kontrakt będzie obowiązywać do 30 czerwca 2026 roku. Przejmie część obowiązków Hansa-Joachima Watzke, dyrektora zarządzającego Borussii Dortmund, który do końca 2025 roku zostanie w klubie. Będzie zarządzał działami zasobów ludzkich, komunikacji oraz strategii.

Borussia Dortmund strukturiert seinen Geschäfts- und Unternehmensbereich Sport neu. Lars Ricken (47) wird ab dem 1. Mai 2024 als Geschäftsführer Sport fungieren und den sportlichen Bereich des achtmaligen Deutschen Meisters verantworten. 🔗 https://t.co/QbQpCO3i9Y pic.twitter.com/0BcskqwhGN — Borussia Dortmund (@BVB) April 22, 2024

Wiadomo, że na razie na swoim stanowisku pozostanie dyrektor sportowy klubu Sebastian Kehl. Po zakończeniu sezonu Ricken zdecyduje się, czy należy przedłużyć umowę z byłym pomocnikiem dortmundzkiej ekipy. Dodatkowo do BVB wraca Sven Mislintat. 51-latek pracował już w tym klubie w latach 1998-2017. Pełnił różne funkcje od analityka, skauta aż do funkcji dyrektora działu piłki zawodowej i skautingu. Mislintat pracował też w VFB Stuttgart, Arsenalu FC oraz Ajaksie Amsterdam. W Dortmundzie szło mu jednak zdecydowanie najlepiej i tu jest jego dom. Od 1 maja będzie dyrektorem technicznym ośmiokrotnego mistrza Niemiec.

Reinhold Lunow, prezydent Borussi Dortmund tak powiedział o Rickenie:

Doświadczenie Larsa Rickena, jego rozległa sieć kontaktów i jego ogromna identyfikacja z macierzystym klubem, z którym również świętował wielkie sukcesy jako zawodnik, wzbogacą zarządzanie.

Kim jest Lars Ricken?

Widać, że „Die Borussen” stawia na „swoich ludzi”. Ricken i Kehl to legendy dortmundzkiego zespołu. Obaj grali nawet ze sobą w latach 2002-2007. Ricken to wychowanek i „człowiek jednego klubu”, czyli BVB, w którym grał przez 13 lat. Tyle samo w Dortmundzie jako zawodnik spędził Kehl, który karierę zakończył w BVB 2015 roku. Wieloletnim dyrektorem sportowym Borussii był Michael Zorc, także były piłkarz tej ekipy.

Ricken będzie nowym dyrektorem zarządzającym ds. sportu od 1 maja. Wtedy na Signal Iduna Park Borussia Dortmund podejmie u siebie w półfinale Ligi Mistrzów PSG. Do tej pory niemieckiej drużynie raz się udało wygrać najważniejsze europejskie rozgrywki. W sezonie 1996/1997 pokonała w finale na Stadionie Olimpijskim w Monachium 3:1 turyński Juventus. Bramkę pieczętującą wygraną zdobył właśnie Ricken. Zawodnik potrzebował zaledwie 16 sekund, aby strzelić gola od wejścia z ławki rezerwowej. Niemiec miał wówczas 20 lat.

Dalej kariera „Złotego chłopca” nie rozwijała się tak jak tego oczekiwano. Co prawda zdobył z reprezentacją srebro mundialu w 2002 roku, czy trzy mistrzostwa Niemiec z Borussią, ale w Korei i Japonii nie zagrał ani minuty i często trapiły go kontuzje. Na pewno kibice z Dortmundu chcą, aby ich klub miał więcej szczęścia niż Ricken w trakcie kariery.

Fot. bvb.de