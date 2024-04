Znane transfery medyczne – Fulop, Braithwaite, Kuciak

Wiadomo, że po okienku transferowym zimowym i letnim jest zakaz wykonywania transferu z jednej ekipy do drugiej. Od tego są jednak pewne odstępstwa. Chodzi o transfery medyczne. W artykule przedstawimy kilka najważniejszych tego typu przeniesień.

W kwietniu 2010 roku Manchester City przeprowadził niespodziewany transfer. Z powodu kontuzji ramienia Shaya Givena oraz urazu Joe Harta angielska ekipa szukała nowego golkipera, gdyż nie chciała postawić na „trójkę” Gunnara Nielsena. Premier League wyraziło zgodę na tzw. emergency loan (awaryjne wypożyczenie). Węgier nie mieścił się w składzie Sunderlandu, więc jego przejście do drużyny Roberto Manciniego było wygraną na loterii.

Fülöp zagrał… trzy mecze. Już w pierwszym spotkaniu z Aston Villą popełnił błąd przy straconej bramce, a Manchester walczył wtedy o TOP4 z Tottenhamem i właśnie z „The Villans”. W pierwszym starciu uratowali go koledzy, wygrywając 3:1, jednak już z Tottenhamem długo bronił dobrze, by potem wybić piłkę wprost na głowę Petera Croucha. Ten gol dał „Kogutom” TOP4. Márton Fülöp to były bramkarz reprezentacji Węgier. W 2013 roku wykryto u niego nowotwór. Zmarł w wieku 32 lat po długotrwałej i ciężkiej chorobie.

Remembering Former #safc goalkeeper Marton Fulop, who died from cancer on this day in 2015.

He was just 32.

🙏 pic.twitter.com/QtlWyU8Cfm

— Match of the Day (@BBCMOTD) November 12, 2020