Udinese zatrudniło mistrza świata. Jego debiut będzie kuriozalny

Udinese w tym sezonie po raz kolejny w ostatnich latach notuje kampanię, w której wydaje się, że mogą spaść z Serie A. Zwykle udawało się unikać degradacji, ale rodzina Pozzo podjęła właśnie zmianę co do zmiany trenera klubu. Gabriele Cioffi został zwolniony, a jego miejsce zajął jeden z wielu trenerskich mistrzów świata z drużyny Marcello Lippiego z roku 2006 – zdobywca Złotej Piłki – Fabio Cannavaro.

Udinese zatrudniło mistrza świata

Cannavaro-trener póki co bardzo wspomaga się znanym nazwiskiem. Zaczynał w Azji, bo na koncie ma pracę w Al-Nassr, czy Guangzhou, jednak praca w bardziej poważnych miejscach piłkarskich kończyła się póki co klapą. Łudził się niedawno na fuchę w Neapolu po Rudim Garcii – ba, oglądał z trybun jeden z ostatnich meczów Francuza na Stadio Diego Armando Maradona. Skończyło się na tym, że łączono go jedynie z posadą… w Bari i Lecco. Teraz otrzyma pierwszą poważną szansę w Serie A. Umowa obowiązuje do końca sezonu. Friulijczycy mają na koncie 28 punktów i zajmują ostatnie bezpieczne, 17. miejsce w tabeli. To trzeci trener Udinese w tym sezonie, po Cioffim oraz Andrei Sottilu.

W sztabie Cannavaro znajdzie się także legenda Udinese, Giampiero Pinzi. Rozegrał on 334 spotkania w klubie w okresie 2000-15. Pełnił tam rolę pomocnika w systemie 4-1-4-1, gdy w ataku występował przed nim Antonio Di Natale. Pinzi zbierał naprawdę mnóstwo żółtych kartek, mimo że często wypadał z powodu urazów. W sezonie 2009/10, zanim trafił do Udine, w 32 meczach uzbierał aż 15. W sezonie 2014/15 było to na przykład aż 12 kartek w 19 meczach Serie A. To aż 63% spotkań z taką karą! Grał więc bardzo ostro i walecznie, za co fani go do dziś uwielbiają.

Kuriozalny debiut przed nim

Debiut Cannavaro odbędzie się 25 kwietnia z Romą. Prawdopodobnie po raz pierwszy w historii debiut trenera w piłce nożnej będzie trwał 20 minut. To z uwagi na… wznowienie rywalizacji po nagłych problemach z sercem Evana N’Dicki w pierwotnym terminie meczu. Technicznie więc patrząc, to Udinese poprowadzi w tym meczu… dwóch trenerów, bo do 70. minuty był nim Gabriele Cioffi, a w innym terminie w jego roli zastąpi go Fabio Cannavaro.

Cannavaro mógł być polskim selekcjonerem – mądry Włoch po szkodzie

Na początku 2023 roku w rozmowie z „DAZN” zdradził, że żałuje odrzucenia polskiej oferty. Mistrz świata miał objąć polską kadrę przed barażami o MŚ w Katarze. Tak się jednak nie stało, a Cezary Kulesza wybrał wtedy Czesława Michniewicza. Abstrahując od afery premiowej, był to trafiony wybór. Sam Cannavaro rok temu przyznał: W przeszłości otrzymałem propozycję z reprezentacji Polski. Wolałem poczekać na inne oferty. Odrzucenie tej było błędem. To było tuż przed barażami do mistrzostw świata. Było mało czasu na przygotowania, ale wiem, że to był błąd.

Generacja 2006 jest pełna trenerów

Po kursie trenerskim jest z kolei Luca Toni, a w trakcie pracy poza Serie A: Andrea Pirlo (Sampdoria w Serie B; ale prowadził też przecież Juve w Serie A), Alessandro Nesta (Reggiana, Serie B) czy Mauro Camoranesi (Floriana, ekstraklasa Malty). Andrea Barzagli zajmuje się pracą przy meczach w telewizji, a Francesco Totti ma swoją agencję menedżerską.

Fot. PressFocus