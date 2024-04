Mocne oświadczenie Nottingham. ”Ostrzegaliśmy, że sędzia VAR jest kibicem Luton”

W 34. kolejce Premier League Nottingham Forest przegrało na wyjeździe 0:2 z Evertonem. Klub uważa, że wynik tego spotkania mógł być wypaczony przez decyzje sędziowskie. Na wozie VAR zasiadał Stuart Attwell, którego Nottingham nazywało ”kibicem Luton” – klubu, z którym Forest walczy o utrzymanie. Nottingham poinformowało, że podejmie wszelkie możliwe kroki w celu wyjaśnienia tej sprawy.

W 34. kolejce Premier League na Goodison Park zmierzyły się sąsiadujące w tabeli drużyny – szesnasty Everton z siedemnastym Nottingham. ”The Toffees” wygrali przed własną publicznością 2:0 i oddalili się od Nottingham na cztery punkty, a od strefy spadkowej na pięć punktów. W 29. minucie gospodarze objęli prowadzenie za sprawą trafienia Idrissy Gueye, a w 76. minucie wynik spotkania ustalił Dwight McNeil.

Spotkanie mogło mieć jednak zupełnie inny przebieg. W 24. minucie Giovanni Reyna padł w polu karnym po kontakcie z Ashley’em Youngiem. Gwizdek sędziego Anthony’ego Taylora milczał, a VAR również nie podjął się interwencji. Przed przerwą doszło do kolejnej kontrowersyjnej sytuacji, także z udziałem Younga. Piłka po zagraniu Calluma Hudsona-Odoia odbiła się od ręki zawodnika Evertonu, jednak i tym razem Taylor oraz sędziowie VAR pozostali niewzruszeni.

W 55. minucie znów doszło do starcia na linii Young – Hudson-Odoi. Skrzydłowy Nottingham otrzymał prostopadłe podanie w pole karne i padł na murawę po wbiegnięciu przed Younga. Taylor po raz kolejny puścił jednak grę i zarazem nie otrzymał żadnego sygnału z wozu VAR.

Feel for Nottingham Forrest. These are all penalty kicks The first reminds me of Phillips pen vs Newcastle The second reminds me of fiorentina penalty kick But they weren’t given any Corruption or ignorance, no difference @FA_PGMOL you’re all idiots pic.twitter.com/9cYCBEQjnQ

Oburzone bierną postawą arbitrów Nottingham już chwilę po końcowym gwizdku wystosowało oświadczenie. ”Trzy skrajnie złe decyzje. Nie podyktowano trzech rzutów karnych, czego nie możemy zaakceptować. Ostrzegaliśmy przed meczem PGMOL, że sędzia VAR jest kibicem Luton, ale oni i tak go nie zmienili. Nasza cierpliwość była wielokrotnie testowana. Rozważymy teraz wszelkie możliwe opcje” – czytamy w komunikacie klubu. Wpis na portalu X odbił się szerokim echem, bowiem w ledwie dobę zobaczyło go 42 miliony osób.

Sędzia VAR w tym spotkaniu był Stuart Attwell. Dwa dni przed meczem zatrudniony przez Nottingham w roli analityka występów sędziowskich podczas ich meczów Mark Clattenburg rozmawiał z szefem PGMOL Howardem Webbem. PGMOL twierdzi jednak, że Clattenburg nie zabiegał podczas rozmowy o zmianę sędziego VAR i nie miał problemu z nominacją Attwella. Regulamin FA mówi, że sędziowie muszą zadeklarować, której drużynie kibicują. Wtedy nie są oni wyznaczani na mecze z udziałem ich drużyn oraz tych, w których biorą udział rywale. Attwell jest zaś kibicem Luton, które walczy z Nottingham o utrzymanie w Premier League. ”The Hatters” otwierają strefę spadkową, a do Forest mają punkt straty.

Pojawiły się więc sugestie, że wynik meczu mógł zostać wypaczony. Dzień po meczu Nottingham wystosowało kolejne oświadczenie, w którym poinformowano, że klub złożył wniosek do PGMOL o udostępnienie nagrań audio rozmów pomiędzy arbitrami. Nottingham uważa, że należy zapewnić kibicom transparentność dotyczącą rozmów sędziów.

Nottingham Forest has today submitted a formal request to the PGMOL to release into the public domain the audio recordings between officials during yesterday’s match against Everton at Goodison Park.

The club has requested this be shared for three key match incidents – Ashley…

— Nottingham Forest (@NFFC) April 22, 2024